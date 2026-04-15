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Miércoles, 15 de abril de 2026

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DE QUÉ SE TRATA

Reanudan el debate por la Inviolabilidad de la Propiedad Privada: cuáles son los puntos que más controversia generan

El proyecto del oficialismo busca fortalecer las garantías legales de los dueños frente a usurpaciones, entre otros objetivos. Se retomará la discusión con invitados del peronismo.

El Senado reanudará a las 16 de este miércoles en comisión el debate sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, previo a la discusión del dictamen que se realizará la próxima semana en la cual se tratarán algunas modificaciones a esa iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo. 

El proyecto, que buscará sancionar el oficialismo en la última semana de abril o primera de mayo, tiene como meta establecer un mecanismo rápido de desalojo, modificaciones en la ley de Barrios Populares y reformas en la ley del Manejo del Fuego, además de suprimir los límites para que los extranjeros puedan comprar tierras.

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