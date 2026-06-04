Soria estalló contra Milei en el Senado: lo llamó "Chucky mal diagnosticado"

El senador nacional del bloque Justicialista Martín Soria presentó hoy una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei durante el inicio de la sesión especial en la Cámara alta.

El exministro de Justicia apuntó en duros términos contra el jefe de Estado, a quien calificó de "payaso", "papanatas" y "Chucky mal diagnosticado", al cuestionarlo por denunciar la existencia de supuestos complots institucionales en contra de su administración de manera recurrente.

Las críticas a las denuncias del Ejecutivo

En su exposición en el recinto de Buenos Aires, el legislador rionegrino manifestó que las afirmaciones presidenciales respecto a que hay un presunto complot en marcha revisten una notable gravedad institucional.



"A esta altura ya no es novedad que este presidente dice cualquier barbaridad, desvarío y tontería. No se puede tomar a la ligera que un presidente en democracia, aunque sea este impresentable, denuncie que hay un golpe de Estado en marcha", fustigó Soria.

A su vez, remarcó que, según su consideración, el mandatario nacional ya ha recurrido a este tipo de acusaciones públicas en cuatro oportunidades desde el inicio de su gestión en el Poder Ejecutivo.

Los cuestionamientos al rumbo del Gobierno

El parlamentario vinculó los posicionamientos públicos de la Casa Rosada con un intento por desviar la atención de los debates parlamentarios vinculados a las iniciativas de reforma económica, como los proyectos sobre la propiedad de la tierra y la política previsional.



"Los peronistas sabemos muy bien lo que es un golpe de Estado, por eso es una ofensa. Nos desaparecieron generaciones, pero por suerte la gente le picó el boleto a este Chucky mal diagnosticado", aseveró.

Hacia el final de su intervención, el legislador rechazó los datos oficiales referidos a la reducción de los índices de pobreza y la evolución de los haberes de los jubilados, al mismo tiempo que objetó la agenda de viajes internacionales programada por Javier Milei a los Estados Unidos.