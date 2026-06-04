Senado: fue aprobado un acuerdo de deuda con dos holdouts por 171 millones de dólares

El Senado aprobó este jueves el ingreso de 74 nuevos jueces al Poder Judicial de la Nación, en una jornada marcada por el fortalecimiento de diversas estructuras tribunalicias.

Entre las designaciones más relevantes se encuentra la de María Verónica Michelli, quien fue oficializada para integrar el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata.

Tras la votación de los pliegos, la Cámara alta inició el tratamiento de dos convenios de conciliación con fondos acreedores, conocidos como holdouts, para cancelar deudas pendientes del default.

Tras las exposiciones, la Cámara aprobó el proyecto de ley que convalida los convenios de conciliación alcanzados con dos de los fondos buitre más importantes que litigan contra el país.

La iniciativa, que cosechó 40 votos afirmativos y 22 negativos, obtuvo la media sanción en el recinto y ahora deberá ser tratada con celeridad por la Cámara de Diputados, dado que el plazo límite para concretar el pago se extendió hasta finales de junio.

El entendimiento económico establece que las firmas Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre el monto total reclamado en sentencias firmes bajo la jurisdicción de los Estados Unidos.

De esta manera, el Estado nacional cancelará los pasivos mediante un desembolso de 67 millones de dólares al primer fondo y de 104 millones de dólares al segundo grupo de acreedores.

Detalles técnicos del mecanismo y la postura del oficialismo

La operatoria financiera se estructuró mediante la modalidad internacional de "Entrega contra Pago", lo que significa que la liberación de los fondos se ejecutará en simultáneo con la baja de los títulos en litigio, corriendo los costos legales por cuenta de los demandantes.

El texto enviado por el Poder Ejecutivo cuenta con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y destaca que la aprobación dará por finalizadas las investigaciones judiciales de "Discovery" sobre activos argentinos en el exterior.

El titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el senador Agustín Monteverde, defendió el dictamen oficialista y aseguró: "Son los últimos dos acreedores de relevancia que le quedan al país. Extingue los dos principales litigios pendientes de la República. Prácticamente no quedan, luego de esto, holdouts con sentencias a favor".

En la misma línea, el legislador Bruno Olivera Lucero remarcó que la medida busca "ponerle fin a una parte negra de nuestra historia y del Congreso", en referencia al default declarado en 2001.

Objeciones de la oposición y posiciones divididas

Desde el interbloque de Unión por la Patria, las críticas estuvieron dirigidas hacia la política financiera general de la actual administración.

El senador Jorge Capitanich cuestionó los niveles de endeudamiento y solicitó precisiones sobre el estado de las reservas de oro del Banco Central.

Por su parte, Fernando Salino justificó su voto en contra al argumentar que "si la idea es que hay que pagar, elijo pagarle a las provincias, a las universidades, discapacitados y jubilados".

Hacia el cierre del debate, el presidente de la bancada opositora, José Mayans, ratificó el rechazo de su espacio y condicionó el acompañamiento de futuras leyes a la presencia del jefe de Gabinete en el recinto: "Hasta que no venga a dar la cara Manuel Adorni no vamos a acompañar, y menos esto".

En contraste, el senador Guillermo Andrada, integrante del bloque Convicción Federal, se diferenció de sus excompañeros de bancada y aportó su voto afirmativo al considerar que el acuerdo representa un ahorro real para el erario público. El cierre de las alocuciones estuvo a cargo de la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich.

Uno por uno, cómo votaron los legisladores