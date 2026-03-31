Impulsan la "Ley Cazzu" en Argentina: buscan suspender la responsabilidad parental por incumplimiento

Un nuevo proyecto de ley comenzó a tomar relevancia en Argentina bajo el nombre de "Ley Cazzu", una iniciativa que busca dar respuesta a situaciones de abandono parental y facilitar la vida de madres que ejercen la crianza en soledad. La propuesta fue presentada el 30 de marzo de 2026 en el Congreso por el senador Carlos Linares, impulsada por la organización Abogadas Feministas AMBA.

El proyecto propone la suspensión provisoria de la responsabilidad parental en casos de incumplimiento persistente de los deberes de crianza. Entre los puntos centrales, se contempla esta medida cuando exista falta de pago de al menos tres cuotas alimentarias consecutivas o seis discontinuas, así como también ante la ausencia sostenida -presencial o virtual- durante un período mínimo de tres meses.

El proyecto impulsado por Carlos Linares e inspirado en Cazzu busca dar respuesta a casos de abandono parental en Argentina

El objetivo principal es brindar herramientas concretas para que las madres puedan tomar decisiones sin depender de la autorización del progenitor ausente, como por ejemplo salir del país con sus hijos o realizar trámites administrativos urgentes, mediante un proceso judicial cautelar y ágil.

La iniciativa toma inspiración en el caso de Cazzu, quien visibilizó públicamente un conflicto con su expareja Christian Nodal en relación a la posibilidad de viajar con su hija. Sus declaraciones generaron repercusión regional e impulsaron debates similares en otros países. De hecho, en México ya se presentó una propuesta en la misma línea por parte de la diputada Sandra Arreola Ruiz en el estado de Michoacán.

Desde la organización impulsora remarcaron que el proyecto "no busca restringir derechos parentales", sino evitar que la titularidad formal se convierta en un obstáculo cuando existe un incumplimiento grave. En ese sentido, sostienen que la responsabilidad parental debe entenderse como un conjunto de deberes orientados a garantizar el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes.

"El Estado debe contar con herramientas eficaces para evitar que esa titularidad formal se transforme en una barrera para el desarrollo de los hijos", señalan en el documento, que también advierte sobre la situación de miles de menores en el país que se encuentran desprotegidos frente a progenitores negligentes.

La propuesta ya comenzó a generar adhesión social: una petición en la plataforma Change.org superó las 33.000 firmas, reflejando el interés y la urgencia del tema en la agenda pública.

De avanzar en el Congreso, la "Ley Cazzu" podría marcar un precedente en materia de responsabilización parental, adaptando el sistema legal a realidades cada vez más visibles en la sociedad argentina.