La "Ley Cazzu" avanza en México y lleva al Congreso el debate por los derechos de menores

Un proyecto legislativo presentado en el Congreso de Michoacán puso en agenda una problemática que afecta a miles de familias: la posibilidad de que progenitores que incumplen sus obligaciones legales puedan frenar decisiones clave en la vida de sus hijos.

La iniciativa, denominada "Ley Cazzu", fue impulsada por la diputada Sandra Arreola Ruiz, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y propone reformar el artículo cuarto de la Constitución mexicana para priorizar el bienestar de niños y adolescentes por encima de disputas entre adultos.

El debate por los derechos de menores llegó al ámbito legislativo mexicano tras un proyecto inspirado en el caso público que involucra a Cazzu

El nombre del proyecto surgió a partir de la repercusión mediática del conflicto entre la cantante argentina Cazzu y el artista mexicano Christian Nodal por cuestiones vinculadas a la custodia y movilidad internacional de su hija. Según se expuso públicamente, la artista habría atravesado dificultades para realizar viajes al exterior ante la negativa del padre a firmar autorizaciones.

El proyecto legislativo toma como referencia el conflicto mediático entre Cazzu y Christian Nodal

Más allá del caso puntual, la legisladora remarcó que la propuesta busca visibilizar una problemática estructural: actualmente la normativa mexicana exige la autorización de ambos padres para trámites esenciales como la emisión de pasaportes o la salida del país de menores de edad. Esta condición puede derivar en situaciones donde uno de los progenitores -incluso sin cumplir con la manutención económica o el cuidado- conserve poder de veto sobre decisiones fundamentales.

La llamada "Ley Cazzu" plantea que, ante antecedentes legales de incumplimiento reiterado de obligaciones parentales, el progenitor que ejerce el cuidado efectivo del menor pueda gestionar documentación y viajes sin requerir el consentimiento de la otra parte.

La iniciativa presentada en el Congreso de Michoacán busca evitar que padres deudores bloqueen trámites esenciales

Entre los principales argumentos expuestos se destacan:

Protección de derechos de menores: evitar que disputas legales limiten oportunidades educativas, deportivas o culturales en el exterior.

Prevención de maniobras de presión: impedir que la negativa de firmas se utilice como forma de castigo o manipulación.

Equidad jurídica: aunque la mayoría de los casos involucran a padres deudores, la norma alcanzaría a cualquier progenitor que incumpla sus responsabilidades.

En caso de obtener aprobación en el ámbito estatal, el proyecto será elevado al Congreso de la Unión para su tratamiento a nivel nacional.

Si bien se trata de una iniciativa legislativa en México, el caso tomó notoriedad en Argentina por involucrar a Cazzu, una de las artistas urbanas de mayor proyección internacional surgidas en los últimos años.