Diego Santilli se reunió con gobernadores y reactivó debate para eliminar las PASO: "Cuestan 250 millones de dólares"

Mientras crece el ruido interno por las "objeciones de conciencia" de la senadora Patricia Bullirch, en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) se reunieron este mediodía ocho gobernadores del Norte Grande con el ministro del Interior, Diego Santilli. Adentro escuchó reclamos, afuera reavivó ante la prensa el debate por la propuesta de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Es un artículo que figura en el proyecto de reforma electoral y que el presidente de la Nación, Javier Milei, impulsará en el Congreso. En la mesa política todavía definen la estrategia parlamentaria, puesto que existen diferencias entre sus miembros sobre cuál debe ser la hoja de ruta para buscar la reelección en 2027, también sobre si los jefes provinciales apoyarían con sus terminales en Diputados y en el Senado.

En pleno debate interno y con el ajuste del gasto público en marcha, el ministro Santilli hizo hincapié en el valor de la instancia electoral previa a las generales. "Las PASO le cuestan a los argentinos hasta 250 millones de dólares", estimó.

Diego Santilli confirmó que el Gobierno buscará avanzar con la eliminación de las PASO.

Antes de ingresar a la reunión con gobernadores en el CFI, Santilli apuntó también a la concurrencia: "Hay una merma en la cantidad de votantes porque la gente no quiere tener tantas elecciones previas", sostuvo.

Y calculó que "si se sostiene el mismo sistema electoral que ahora, vamos a tener PASO provinciales para gobernadores en las elecciones que se adelanten, PASO para las presidenciales y después las presidenciales. La gente no quiere votar tantas veces".

Santilli ratificó la intención del gobierno sobre las PASO, pero puertas adentro La Libertad Avanza todavía discute si están los votos para avanzar. Hay rumores, a su vez, sobre si el oficialismo buscará la eliminación o la suspensión de esta instancia, o si apuntará a cambiar alguna de las características que se establecieron en 2009, es decir, que se realicen de forma abierta, simultánea y obligatoria.

En ese sentido, horas más tarde, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se refirió al asunto en la misma línea en el Congreso de IAEF. "Ningún habitante de la Argentina quiere las PASO, hay que eliminarlas o suspenderlas, son un gasto enorme e innecesario", sostuvo.

Diego Santilli se reunió con gobernadores del Norte

Después de sus declaraciones sobre la reforma electoral en la puerta del CFI, Santilli conversó con los gobernadores del Norte Grande. La charla por parte de los jefes provinciales se concentró en la agenda de sus distritos, según dejaron trascender.

Por un lado, le plantearon al integrante de la mesa política que se reúne periódicamente en la Casa Rosada su necesidad de avanzar con un régimen de zona cálida para regiones de altas temperaturas en verano, que tenga contemplaciones similares a las de zona fría en invierno.

Última reunión de mesa política en la Casa Rosada.

Además, le plantearon la necesidad de atender de forma urgente las rutas nacionales, asegurar el suministro de gas en invierno y cierta preocupación por la economía de bolsillo de las familias.

Santilli se sentó en el CFI con Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Gildo Insfrán (Formosa), Leandro Zdero (Chaco), Hugo Passalacqua (Misiones), Elías Suárez (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Luego, se sumó Juan Pablo Valdés (Corrientes).