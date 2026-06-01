El Gobierno decidió postergar nuevamente el aumento de impuestos sobre los combustibles

El Gobierno dispuso este lunes una nueva postergación de los aumentos pendientes en los impuestos que gravan los combustibles líquidos y el dióxido de carbono.

La medida quedó formalizada esta madrugada mediante el Decreto 405/2026, publicado en el Boletín Oficial, que establece que los incrementos acumulados comenzarán a aplicarse recién a partir del 1 de julio de 2026.

La decisión alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, y extiende por un mes más el esquema de diferimientos que el Poder Ejecutivo viene aplicando desde 2025 para evitar que los ajustes tributarios impacten de manera inmediata sobre los precios en surtidor.

En ese sentido, la normativa modifica el Decreto 617/2025, que preveía la actualización pendiente entraría en vigencia desde el 1 de junio. Con la nueva disposición, esos incrementos quedan nuevamente aplazados hasta julio.

La nueva postergación incluye las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024 y 2025, además de los ajustes derivados del primer trimestre de 2026, que también debían comenzar a regir este mes.

En tanto, los impuestos sobre los combustibles líquidos y sobre el dióxido de carbono se calculan mediante montos fijos por unidad de medida y se actualizan de manera trimestral en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec.

La legislación vigente establece que estos tributos deben ajustarse en enero, abril, julio y octubre de cada año, tomando como referencia la inflación del trimestre calendario anterior. Sin embargo, desde 2025 el Gobierno viene postergando su aplicación mediante distintos decretos.

La decisión busca acompañar el proceso de crecimiento económico y sostener la estabilidad de precios dentro de un esquema de equilibrio fiscal. Ante esto, consideró necesario aplazar nuevamente la aplicación de las subas remanentes para evitar que la actualización tributaria genere un efecto directo sobre el valor de las naftas y el gasoil durante junio.