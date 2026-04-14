El combustible aumentó más del 23% por el conflicto en Medio Oriente y llenar el tanque ya supera los $100.000

El precio de los combustibles en Argentina acumula un incremento del 23% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, consolidando una tendencia alcista que afecta directamente los costos logísticos y el consumo minorista.

En estaciones de servicio de marcas como la de la ostra y la ex Esso

dentro de la Ciudad de Buenos Aires, la nafta súper ya se comercializa por encima de los $2.000 por litro.

Esta suba responde a la presión geopolítica entre Irán, Israel y Estados Unidos, factores que han disparado el valor del petróleo a nivel global.



A nivel local, el ajuste se mantuvo firme pese a los intentos de la empresa estatal por aplicar una política de contención de precios desde el pasado mes de abril, la cual resultó insuficiente para frenar el traslado de los costos internacionales al surtidor.

El costo de llenar el tanque en abril de 2026

El salto tarifario de las últimas semanas ha transformado el presupuesto de los conductores.

Actualmente, completar el depósito de un vehículo mediano -de aproximadamente 50 litros- demanda una inversión superior a los $100.000. Para aquellos usuarios que optan por la variante premium en tanques de 55 litros, el costo total asciende por encima de los $120.000.

La evolución de los precios durante el primer cuatrimestre de 2026 muestra una aceleración marcada entre febrero y abril. Mientras que en enero la nafta súper promediaba los $1.566, los valores actuales reflejan el impacto de la crisis externa en la economía doméstica.

Presión inflacionaria y efecto en cadena

Los analistas advierten que el encarecimiento de los hidrocarburos genera un impacto sistémico.

Al elevarse los costos de transporte y logística, la suba se traslada inevitablemente a los precios de bienes y servicios básicos, sumando una presión adicional sobre el índice de inflación.

El mercado permanece atento a la evolución de las tensiones en Medio Oriente y a las próximas decisiones de las compañías petroleras.

La preocupación crece entre los consumidores, ya que el encarecimiento de la energía se ha convertido en un factor determinante del aumento sostenido en el costo de vida durante el presente año.