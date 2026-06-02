El BCRA compró casi US$10.000 millones y anticipó una mayor acumulación de reservas desde julio

El vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, destacó, durante su participación en un evento de IAEF, los avances del programa económico oficial durante una presentación sectorial.

El funcionario detalló que la autoridad monetaria ya compró casi US$10.000 millones en lo que va del año y previó una aceleración en la acumulación neta de reservas internacionales para el segundo semestre.

Según explicó, la estrategia de adquisición de divisas se consolidó en paralelo a una marcada baja en las tasas de interés locales y bajo un esquema que funciona como amortiguador frente a eventuales impactos financieros.

Impacto de las deudas del Tesoro y flexibilización del cepo

Pese al elevado volumen de compras del BCRA, el total de esas divisas no se tradujo de forma directa en un crecimiento equivalente de las reservas debido a los compromisos de deuda soberana. El Tesoro Nacional afrontará su desafío más complejo a principios de julio, mes en el que vencen US$4.400 millones en bonos.

Al respecto, Werning anticipó: "A medida que progrese el año, es de esperar que la acumulación de reservas se alineará más de cerca con la compra que lleva a cabo el BCRA. Esto reflejará el gran progreso del Tesoro en el programa de refinanciamiento de sus obligaciones en dólares". En consonancia con los lineamientos del ministro Luis Caputo, el directivo remarcó que el Ejecutivo prioriza captar las fuentes de financiamiento más económicas, tales como la repatriación de ahorros y los créditos con organismos internacionales.

Estabilidad del mercado libre y reactivación del swap chino

El balance oficial ponderó que la liberación de las restricciones cambiarias implementada en abril de 2025 no generó turbulencias en los depósitos, incluso superado el último período electoral de medio término. El funcionario precisó que el 90% de las divisas que adquieren los ciudadanos para atesoramiento -monto estimado en unos US$1.000 millones mensuales- permanece depositado dentro de los bancos locales, alimentando el crédito privado.

Con respecto al frente externo y las herramientas financieras disponibles para fortalecer la posición del BCRA, el vicepresidente de la entidad ponderó la regularización de las deudas internacionales heredadas. "Los swaps de moneda pendientes de pago por cerca de US$8000 millones con lo que arrancó el Banco Central a diciembre 2023, estarán nuevamente disponibles en su totalidad a mediados ya de este año", adelantó Werning en alusión al acuerdo de monedas con China y otros convenios multilaterales.