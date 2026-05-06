El plazo fijo rinde: cuánto hay que invertir para ganar $450.000 en 30 días

Las inversiones de plazo fijo tradicional siguen siendo una de las operaciones más elegidas por los pequeños ahorristas por su previsibilidad y la chance de obtener un importante monto de forma mensual en pocos pasos.

En las últimas semanas las tasas de interés tuvieron un leve ajuste y se colocaron entre el 15 y el 19,5 % dependiendo de la entidad bancaria en donde operen. Estas cifras aseguran hasta un 1,6 % mensual cuando se cumpla el plazo establecido.

La Tasa Nominal Anual (TNA) es establecida por los bancos segùn lo considere cada entidad, y los ahorristas deberán analizar cuál es la alternativa que más les conviene para maximizar las ganancias.

Uno de los puntos que deben tener en cuenta los interesados en establecer un plazo fijo es que el monto invertido quedará congelado por el tiempo que dure la operación y se liberará automáticamente cuando se cumpla el plazo, por lo tanto, no se requiere de ningùn tipo de tramite adicional.

La cifra exacta que se requiere para ganar $450.000 en un plazo fijo

Aquellos interesados en establecer un plazo fijo a 30 dìas que le permita asegurar una ganancia de $450.000 deberán contar con un capital inicial que supere los 28 millones de pesos.

En concreto, los que decidan invertir $28.820.000 podrán quedarse con una ganancia de $450.065,75 cuando se supere el tiempo detemrinado según lo expuesto por el simulador de plazo fijo del Banco Nación.

La cifra que debe invertirse en un plazo fijo para asegurarse 450 mil pesos.

La TNA que ofrecen en esta entidad, tomando a estas cifras como ejemplo, es de 19% tanto en las operaciones presenciales como en las que se realizan mediante homebanking debido a que la cifra colocada supera los 10 millones de pesos. En caso de que la cifra sea menor a este monto, la tasa de interès serà de 18,5.

Las tasas actuales que ofrece el plazo fijo banco por banco al 6 de mayo