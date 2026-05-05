El plazo fijo nunca falla: cuánto se puede ganar con una inversión de $615.000 en 30 días

En un contexto económico marcado por la incertidumbre, el plazo fijo sigue posicionándose como una de las herramientas más elegidas para resguardar el dinero. Con las tasas actualizadas, muchos ahorristas buscan calcular cuánto pueden ganar con una inversión de $615.000 en 30 días, teniendo en cuenta que este instrumento permite conocer de antemano el rendimiento que se obtendrá.

En las últimas semanas, las tasas de interés se ajustaron y hoy muestran una mayor dispersión: van aproximadamente desde el 15% en bancos tradicionales hasta cerca del 25% en algunas entidades digitales o financieras.

Esto implica un rendimiento mensual que puede variar bastante según dónde se invierta, por lo que el capital necesario para alcanzar una ganancia determinada también cambia según la tasa elegida.

¿Cuánto se puede obtener en plazo fijo con una inversión de $615.000 en 30 días?

Los ahorristas que decidan invertir $615.000 en un plazo fijo a 30 días pueden obtener una ganancia cercana a los $9.350, tomando como referencia la tasa que actualmente ofrece el Banco Nación Argentina, que se ubica en torno al 18,5% de TNA.

Con ese rendimiento, al finalizar el plazo el monto total alcanzaría aproximadamente los $624.350, ya que la tasa mensual ronda el 1,5%. Esto permite saber desde el inicio cuánto se va a ganar, una de las principales ventajas de este tipo de inversión.

¿Cuánto se puede obtener en plazo fijo con una inversión de $615.000 en 30 días?

De todos modos, el resultado puede variar según la entidad elegida, ya que hoy las tasas presentan diferencias importantes. Mientras algunos bancos mantienen porcentajes similares, otras opciones digitales o financieras pueden ofrecer rendimientos más altos, lo que impacta directamente en la ganancia final.

¿Cuánto se puede ganar con una inversión de $615.000 en otros bancos?