¡EN VIVO! Sesión especial en Diputados: el oficialismo busca avanzar con el "Súper RIGI"

La Cámara de Diputados lleva a cabo este miércoles una sesión especial con un temario impulsado por La Libertad Avanza (LLA) en el que destaca el tratamiento del denominado "Súper RIGI" y la ratificación de un plan de pago a dos fondos buitre por el default de 2001.

La sesión arrancó minutos después de las 12:20 y se realiza tan solo un día después de que fracasara la convocatoria de la oposición para tratar los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Seguí la sesión especial de Diputados, EN VIVO

Los temas que se tratarán en Diputados

El proyecto para la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, también conocido como Súper RIGI, busca captar inversiones en industrias de frontera tecnológica a partir de exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios.

Alcanzará a propuestas vinculadas a actividades que aún no existen en Argentina o que están en etapa de experimentación. Para ingresar, se requerirá inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares lo que supera ampliamente los 200 millones del RIGI original.

La otra iniciativa destacada de la sesión es la que autoriza al Gobierno a ejecutar un plan de pago por 171 millones de dólares a dos holdouts que mantienen títulos de la deuda defaulteada del 2001.

La propuesta refrenda los acuerdos de conciliación alcanzados por el Estado nacional con Bainbridge ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund. Debe ser ratificado antes del 30 de junio.

El temario incluye también acuerdos bilaterales para evitar doble imposición y evasión fiscal con Francia; un acuerdo sobre con Italia para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal; y acuerdos sobre seguridad social con Suiza y la República de San Marino.