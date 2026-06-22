La oposición criticó el acuerdo entre el oficialismo y sus aliados para impedir la sesión en Diputados: "Quedará claro quiénes eligen blindar al poder"

Sectores de la oposición criticaron este lunes el presunto acuerdo entre La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados para evitar que haya quórum en la sesión convocada para este martes en la Cámara de Diputados para debatir el pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Para impedir que el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), entre otros espacios, se sumen al encuentro impulsado por los opositores más férreos, el oficialismo convocó formalmente para la próxima semana a la comisión de Asuntos Constitucionales para debatir los proyectos de interpelación.

Con este cambio de postura del PRO y la UCR, los bloques de Fuerza Patria, los distintos partidos de izquierda y los sectores provinciales, no llegarían a los 129 diputados necesarios para abrir la discusión en la sesión citada para este martes a las 14.

"Republicanos selectivos"

Tras oficializarse la convocatoria a una reunión de comisión y la posibilidad de que no puedan conseguir quórum en la sesión de este martes, desde distintos sectores opositores salieron a criticar el acuerdo. Los cuestionamientos se centraron en los habituales aliados a los libertarios a los que tildan de "republicanos selectivos".

"Otra maniobra para blindar políticamente a Manuel Adorni. Esta vez con la complicidad de quienes se autoproclaman los grandes 'defensores de la República'. El PRO, algunos radicales y un grupo de gobernadores se alinearon para evitar que mañana sesionemos y podamos avanzar con la interpelación y moción de censura al Jefe de Gabinete", sostuvo la diputada nacional por el bloque Coherencia, Marcela Pagano, ex integrante de LLA.

Añadió que "con la infantil excusa de postergar esta definición a una simple reunión informativa de la Comisión de Asuntos Constitucionales la semana que viene, el Gobierno y estos aliados bajarían la sesión de mañana".

"Es una maniobra de distracción. Las reuniones informativas no dictaminan. Sin dictamen no puede haber ni interpelación ni moción de censura en el recinto. Mañana quedará claro quiénes eligen blindar al poder y quiénes estamos dispuestos a exponerlo y exigir que rinda cuentas. Qué dirá Mauricio Macri y Patricia Bullrich frente a esta maniobra que vacía de contenido el control institucional?", completó Pagano en un mensaje publicado en su cuenta en X.

En la misma sintonía se expresó Pablo Juliano, diputado de Provincias Unidas. "A pedido de los Republicanos Selectivos, LLA citó a Asuntos Constitucionales para la semana que viene para tratar los expedientes sobre Adorni", sostuvo el legislador radical en sus redes sociales.

Y sentenció: "Traducido en argentino: El oficialismo y sus aliados protegen a Adorni, cuando lo que se debe hacer es cuidar a los argentinos de funcionarios como Adorni. Valores tergiversados. Objetivo: GANAR TIEMPO".