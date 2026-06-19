Patricia Bullrich respaldó al nuevo vocero presidencial y lanzó una crítica elíptica a Manuel Adorni

La senadora y jefa de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, se pronunció de manera favorable ante el nombramiento de Adrián Ravier como el nuevo vocero de la Presidencia de la Nación.

A través de una manifestación pública, la legisladora consideró que la llegada del economista al área comunicacional resultará clave para dinamizar la difusión de los actos de gobierno, en un contexto condicionado por las derivaciones judiciales que afronta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Mensaje en redes y lineamientos de gestión

La referente parlamentaria utilizó su cuenta oficial en la red social X para felicitar al diputado nacional por su nueva función institucional y, al mismo tiempo, marcar distancias respecto del funcionamiento previo que tenía el área de prensa del Poder Ejecutivo.

"Muchos éxitos en esta nueva responsabilidad, @AdrianRavier. Un gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno y mostrar con claridad el esfuerzo de todos los argentinos y los resultados de todos los días" , puntualizó la exministra en su publicación digital.

Muchos éxitos en esta nueva responsabilidad, @AdrianRavier.



Un gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno y mostrar con claridad el esfuerzo de todos los argentinos y los resultados de todos los días. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 19, 2026

Cuestionamientos internos por la causa patrimonial

La postura de Patricia Bullrich se alinea con los cuestionamientos que viene manifestando de manera interna hacia la figura de Manuel Adorni, quien se encuentra bajo investigación de la Justicia Federal por presunto enriquecimiento ilícito.

La senadora había reclamado previamente la exhibición pública de las declaraciones juradas del ministro coordinador para esclarecer su situación fiscal.

Las discrepancias dentro del espacio oficialista alcanzaron su punto más alto durante la última convocatoria de la mesa política del espacio.

En ese ámbito de debate, la legisladora objetó de forma directa los argumentos ensayados por el jefe de Gabinete para justificar el incremento de sus activos personales, los cuales estuvieron basados en inversiones financieras en criptomonedas que el funcionario declaró haber mantenido guardadas en un dispositivo de almacenamiento electrónico.