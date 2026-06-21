Más dardos desde el PRO contra Adorni: "Mintió varias veces y tomó de bolud... a los argentinos"

El Gobierno sigue recibiendo fuego amigo en lo que refiere a la situación judicial y política de Manuel Adorni: desde el PRO continúan apuntando los dardos contra el jefe de Gabinete, comprometido con una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El legislador porteño del PRO Darío Nieto puso en duda las explicaciones que brindó Adorni respecto a las inversiones que realizó en criptomonedas y subrayó que, si bien su espacio acompaña el "rumbo económico" del gobierno de Javier Milei, no se puede "poner a una persona por encima de un proyecto de país".

" No le creo a Adorni "



Nieto cuestionó el relato del jefe de Gabinete sobre la adquisición de Bitcoin en los primeros años de desarrollo de esa tecnología y consideró poco probable la versión presentada por el funcionario: "No le creo", dijo, de manera tajante.

"La blockchain es como un gran libro contable en el que queda todo registrado. Es transparente, podés ver todas las transacciones, pero no sabés si esa wallet es de Manuel Adorni, de Darío Nieto o de cualquier otra persona", señaló a radio Splendid, según cita NA.

Darío Nieto criticó a Manuel Adorni.

Nieto afirmó que otro elemento que le generó sospechas es la supuesta participación de Adorni en los primeros años de la comunidad Bitcoin en Argentina, ya que se trataba de un grupo reducido de especialistas y entusiastas que investigaban el potencial de la tecnología cuando todavía estaba lejos de convertirse en una alternativa de inversión masiva.

En este sentido, expresó: "La comunidad cripto y blockchain argentina es de las más talentosas del mundo, tienen proyectos muy buenos y entienden del tema. Justamente Manuel Adorni nunca formó parte de esta comunidad, entonces ya de base no le creo".

Además, recordó que invertir en Bitcoin en 2014 estaba reservado para un círculo muy limitado de personas. "No era algo masivo ni una inversión tradicional. Era una apuesta de muchísimo riesgo", remarcó.

" Adorni tomó de bolud... a los argentinos "

Al margen de las cuestiones técnicas, al referente del PRO señaló que el principal problema de Adorni radica en las distintas explicaciones que fue dando a medida que avanzó la polémica: "Tomó de bolud... a los argentinos. No es que mintió una vez, mintió varias veces. Primero dijo que estaba todo en regla, después en el Congreso dijo lo mismo y luego aparece otra explicación distinta".

Nieto lamentó que la controversia eclipsó otros asuntos que, a su entender, podrían haber dominado la agenda pública: "La semana pasada el Gobierno tuvo buenas noticias económicas, bajó la inflación, bajó el riesgo país, mejoró la calificación crediticia, pero cuando hablamos de economía, educación o salud estamos hablando de Adorni", afirmó.

Respecto de los pasos a seguir, Nieto consideró que la situación debería resolverse antes de una eventual interpelación parlamentaria, aunque reconoció: "Creo que Adorni tiene derecho a explicar, pero ojalá ni siquiera lleguemos a esa instancia y el Presidente lo remueva o él renuncie. No es bueno para la Argentina tener estas dudas generales".

Mauricio Macri, junto con Darío Nieto.

La posición del PRO sobre el Adornigate

Consultado sobre la relación entre el PRO y la gestión de La Libertad Avanza, el legislador indicó: "Acompañamos la Ley Bases, la reforma penal juvenil y otras medidas. Creemos que el rumbo económico es correcto, pero eso no significa que no podamos decir lo que está mal".

En la misma línea, defendió la posición adoptada por el ex presidente Mauricio Macri y rechazó las críticas que apuntan a una supuesta ambigüedad del partido. "Siempre dijo que el PRO va a estar para acompañar lo que está bien y señalar lo que está mal. No se trata de hacer oposición por oposición", aclaró.

Para cerrar, Nieto pidió que la discusión política no quedara reducida a acuerdos electorales o disputas partidarias, y reclamó poner el foco en otros aspectos: "La Argentina necesita cuidar el rumbo, pero también necesita transparencia y responsabilidad. No podemos tener una persona por encima de un proyecto de país, eso está mal".