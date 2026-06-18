La UCR se sumó al pedido para que renuncie Adorni: "Genera una parálisis en el gobierno"

La bancada de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Senado adhirió a los pedidos para exigir el apartamiento de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

"Este tema no da para más, el daño que sufre el Gobierno es inconmensurable", advirtió el senador nacional por el radicalismo Maximiliano Abad en una entrevista radial.

Manuel Adorni continúa en su cargo de jefe de Gabinete pese al avance de la investigación por enriquecimiento ilícito.

Abad describió el escenario actual como un laberinto político para el oficialismo. Según su análisis, el impacto negativo que este escándalo proyecta sobre la administración central ya es incalculable, por lo que resulta urgente que las máximas autoridades tomen medidas definitivas para cerrar el conflicto.

"El Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y terminar con el tema. Esto tensa la relación con gobernadores, legisladores, y genera una parálisis en el Senado, en un momento en que tenemos muchos temas para tratar. Está entrampado en esta situación", analizó el legislador por la provincia de Buenos Aires.

"Genera una parálisis en el Gobierno"

Abad sostuvo que la falta de transparencia en las declaraciones patrimoniales destruye la legitimidad técnica y política necesaria para coordinar los ministerios. Recalcó, asimismo, que la incapacidad para justificar el origen de los fondos personales anula cualquier autoridad moral para coordinar y supervisar la marcha macroeconómica del territorio nacional.

"Quien no puede explicar sus propios ahorros no puede explicar la administración del país, hay que resolver esto. La mayoría de los conflictos del Gobierno son autogenerados e innecesarios, y no le permiten poner el foco en lo importante. Esto genera una parálisis en el gobierno, en el Congreso, en momentos en que hay muchos temas para resolver", sentenció.