Murió Brandoni: la carrera política del actor que unió su pasión con la militancia radical y el gremialismo

La muerte de Luis Brandoni generó conmoción en el ambiente cultural y entre referentes del espectáculo. Su figura, sin embargo, excedió el mundo artístico: además de su extensa trayectoria en el teatro, el cine y la televisión, también tuvo una marcada participación en la política.

Uno de los espacios donde tuvo mayor protagonismo fue en la Asociación Argentina de Actores (AAA), donde llegó a ocupar el cargo de secretario general. Desde allí, impulsó una participación activa del sector en un contexto en el que el vínculo entre el ámbito artístico y el poder atravesaba fuertes tensiones.

Durante esa etapa se produjo uno de los momentos más recordados: el 28 de mayo de 1974 integró una comitiva que fue recibida por Juan Domingo Perón en la Casa Rosada. "Nuestra Asociación, señor presidente, cree que este es un momento óptimo para tomar una decisión verdaderamente trascendente que hace tanto a la cultura nacional como a la penetración ideológica", planteó en esa reunión.

Tras la muerte de Perón y la estatización de los canales, Brandoni quedó envuelto en acusaciones que rechazó. Alejandro Romay lo señaló por una supuesta participación en la toma de emisoras, algo que el actor negó y que derivó en un conflicto judicial. El episodio afectó su continuidad en la televisión.

Ricardo Alfonsín y Luis Brandoni durante una conferencia de prensa en la sede de la Unión Cívica Radical (UCR).

En 1974 recibió amenazas de la Triple A, que le exigió salir del país. Más tarde, durante la dictadura, fue incluido en listas negras que limitaron su trabajo y sufrió un breve secuestro junto a su entonces esposa, Marta Bianchi.

Con el regreso de la democracia, se acercó a la UCR y al espacio de Raúl Alfonsín. En 1997 asumió como diputado nacional hasta 2001 (electo por la Alianza) y en 2007 fue candidato a vicegobernador bonaerense, intengrando la fórmula con Ricardo Alfonsín.

En los últimos años, sus críticas al kirchnerismo generaron distintas reacciones y lo ubicaron como una figura "polémica" para algunos sectores. Fue catalogado en ciertos ámbitos como "ultramacrista", aunque nunca integró el PRO y siempre mantuvo su pertenencia a la UCR. Incluso en sus últimos años, siguió siendo un referente consultado dentro de la vida interna del radicalismo.

Los mensajes de los políticos por la muerte de Luis Brandoni





Tras conocerse el fallecimiento de Luis Brandoni, diversas figuras del arco político argentino expresaron su pesar. Patricia Bullrich, senadora de La Libertad Avanza y exministra de Seguridad -quien compartió con él la boleta de Juntos por el Cambio en 2023-, destacó su temple: "Beto fue talento, carácter y coraje. De esos que no se callaban nunca y defendían lo que pensaban hasta el final. Mis condolencias a su familia, a sus amigos y a todos los que lo admiramos".

Así despidió Patricia Bullrich a Luis Brandoni en redes (X/@Patobullrich).

Por otro lado, el exjefe de Gabinete Guillermo Francos recordó los tiempos en que ambos se desempeñaron como legisladores. Al respecto, señaló: "Con profundo respeto despido a Luis Brandoni, con quien tuve el honor de compartir una banca en el Congreso de la Nación. Fue un hombre de convicciones firmes, radical, comprometido con la democracia y con una vocación pública que trascendía cualquier diferencia. En lo personal, guardo el recuerdo de su calidez, su pasión por el debate y su enorme trayectoria tanto en la cultura como en la vida política de nuestro país".

El expresidente Mauricio Macri, quien forjó una estrecha relación con el actor a pesar de sus inicios distantes, manifestó su tristeza y valoró su valentía: "Hoy despedimos todos con tristeza a Luis Brandoni. Un tipo que se la jugaba, que nunca tuvo miedo de expresar sus ideas. Defendió la libertad, la democracia y la república, con un compromiso profundo que se extendió mucho más allá de su trabajo".

Y continuó: "Tuvimos una muy linda relación, incluso a pesar de que empezamos en las antípodas -él era reacio a la propuesta del PRO, e incluso a mi persona-, pero supimos superar prejuicios y construir un vínculo de afecto y respeto. Me quedará siempre el recuerdo de un hombre realmente valiente y especial".

El mensaje de Mauricio Macri por la muerte de Luis Brandoni (X/@Mauriciomacri).

La exdiputada Graciela Camaño se sumó a las despedidas recordando su labor compartida: "Lamento la partida repentina de Luis Brandoni, colega diputado UCR e/1997-2001 La llama sagrada de la militancia política y el compromiso por su Patria lo acompaño toda la vida".

Desde la Unión Cívica Radical (UCR), partido en el que militó históricamente, expresaron el vacío que deja su ausencia: "Para los radicales a ese dolor se le suma la pérdida de un militante de esos que estaban siempre al servicio de la Causa de la democracia. A nuestro partido le faltará su voz en cada reunión, extrañaremos su abrazo fraterno y sus palabras precisas".

Finalmente, la Asociación Argentina de Actores, entidad de la cual fue dirigente sindical, emitió un comunicado institucional: "Ante el fallecimiento del actor y exdirigente sindical, Luis Brandoni, acompañamos con respeto a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor. Su sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión lo consolidó como una reconocida figura de la escena nacional".