Murió Luis Brandoni a los 86 años

El actor Luis Brandoni murió este lunes 20 de abril a los 86 años. Estaba internado en el Sanatorio Güemes de Villa Crespo desde el sábado 11, cuando sufrió un accidente doméstico que le provocó un hematoma y requirió hospitalización. Su estado se fue deteriorando hasta que falleció este lunes. La noticia fue confirmada por Multiteatro en sus redes sociales.

"Hoy es un día muy triste para nuestra cultura. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable", expresó la empresa en un comunicado.

Los problemas de salud de Brandoni venían de antes: en septiembre de 2025 había sufrido una descompensación que lo obligó a suspender las funciones de ¿Quién es quién?, obra que protagonizaba en el Teatro Liceo junto a Soledad Silveyra. Tras el último internado, se esperaba que la obra se retomara el 22 de abril en el Multitabaris, pero finalmente se decidió cancelar las presentaciones.

Conocido en el ambiente artístico como "Beto", Adalberto Luis Brandoni nació el 18 de abril de 1940 en Dock Sud y construyó, desde la década del sesenta, una de las trayectorias más extensas y consistentes del espectáculo argentino.

En teatro, fue parte de obras emblemáticas como La fiaca, El saludador, Convivencia, Parque Lezama y Extraña pareja, donde compartió escenario con Guillermo Francella en una dupla muy celebrada por el público. Su trabajo sobre las tablas le valió múltiples reconocimientos y lo posicionó como uno de los actores más respetados de su generación.

En cine, integró elencos de películas que se convirtieron en clásicos, como Esperando la carroza, Made in Argentina, Un lugar en el mundo y Cien veces no debo. Años más tarde, retomó su presencia en la pantalla grande con títulos como Mi obra maestra y Convivencia, reafirmando su vigencia dentro de la industria.

También tuvo una destacada participación en televisión, con ciclos de gran repercusión como Mi cuñado, En terapia y la serie Nada, donde compartió elenco con Robert De Niro. En cada formato, se distinguió por su naturalidad y oficio actoral.

A lo largo de su carrera recibió importantes distinciones, entre ellas el Konex de Platino en dos oportunidades, premios de la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE), el Cóndor de Plata a la Trayectoria y el Premio Podestá. En 2015, fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.

Más allá de su labor artística, Brandoni tuvo una activa participación en la vida política: fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical entre 1997 y 2001 y ocupó cargos en la Asociación Argentina de Actores, desde donde impulsó iniciativas en defensa del sector cultural.

En 2020 publicó su autobiografía, Antes de que me olvide, donde repasó su vida personal y profesional, y volvió al teatro con ¿Quién es quién?, compartiendo escenario con Soledad Silveyra. Su recorrido, atravesado por distintas generaciones, lo consolidó como una figura central de la cultura argentina, con un legado que trasciende la actuación y se proyecta también en su compromiso público.