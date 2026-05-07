El emotivo homenaje a Luis Brandoni en el Multitabaris reunió a figuras del teatro: "La piña más grande que me pegó mi historia teatral..."

A semanas de la muerte de Luis Brandoni, mientras las lágrimas recorren los ojos de sus seres queridos y sus frases icónicas reaparecen en la memoria de sus fanáticos, el actor recibió un homenaje a la altura de su talento. El mismo día que estalló un escándalo por la herencia del actor, Carlos Rottemberg organizó el evento en el Teatro Multitabaris, el último escenario donde actuó. Figuras del espectáculo, familiares y amigos dijeron presente. La ceremonia, íntima pero abierta a la prensa, combinó recuerdos y gratitud.

El encuentro, realizado este miércoles, se convirtió en un acto de recuerdo y gratitud por la trayectoria de Brandoni, fallecido el 20 de abril a los 86 años. La ceremonia se desarrolló en la planta baja del teatro de la Avenida Corrientes, en un clima íntimo y distendido.

Saula Benavente, última pareja de Brandoni, y sus hijas Florencia y Micaela -fruto de su relación con Marta Bianchi- descubrieron una placa conmemorativa junto a Rottemberg, Gerardo Romano, Ana María Picchio y Soledad Silveyra. En la placa se leía: "Homenaje al primer actor Luis Brandoni. Último escenario de una carrera excepcional".

Entre los presentes también se encontraban figuras como Rodrigo Noya, Virginia Lago, Roberto Antier y Malena Solda. Todos participaron de un repaso por la extensa labor de Brandoni en teatro, cine y televisión, acompañados por anécdotas y fragmentos de sus últimos trabajos. Durante el reconocimiento, Soledad Silveyra, quien compartió la temporada teatral con Brandoni en la obra "¿Quién es quién?", subió las escaleras visiblemente conmovida.

Allí, la actriz tomó el micrófono para leer una carta en la que expresó el impacto de la pérdida: "La piña más grande que me pegó mi historia teatral. Me mató, de verdad. Me conformo pensando que tengo dos ángeles que me cuidan desde el cielo: la Zorrilla y Brandoni", afirmó.

Luego, su hija tomó la palabra: "Muchas gracias a Carlos por su amistad incondicional con papá y con nosotras. Muchas gracias a sus compañeros del último elenco y a todo el equipo que formó este espectáculo y en nombre de ellos a los compañeros con los que trabajó durante tantos años".

"A sus compañeros históricos de la Asociación de Actores, su lucha, su compromiso de tantos años. A todas las personas que en estos días, cercanas, queridos y personas lejanas y personas desconocidas se acercaron a mostrarnos su afecto, su reconocimiento y su respeto por papá", prosiguió.

Y cerró: "Y como decía él: gracias al público. Gracias al público que en todas las épocas -las buenas, las malas, las regulares, las peligrosas- lo acompañaron y le dieron sentido a más de 60 años de carrera. El mensaje de nuestra familia es muchas gracias, muchas gracias a todos".

Carlos Rottemberg, impulsor del homenaje y amigo cercano de Brandoni durante casi medio siglo, recordó episodios personales y las costumbres del actor, como su hábito de vestirse de manera formal para desayunar, aun en soledad, y su preferencia por el diario en papel.

El empresario relató que Luis se ofreció a escribir el prólogo de su próximo libro sobre el teatro argentino, un gesto que concretó días antes de su muerte. "Desde el primer instante de su muerte, sentí que debía realizarle este primer homenaje en el lugar que siempre eligió y defendió tanto: el teatro", expresó Rottemberg.

Gerardo Romano evocó la valentía de Brandoni durante la última dictadura, cuando ayudó a colegas amenazados a salir del país. Ana María Picchio, por su parte, destacó la admiración que sentía por el actor, a quien llegó a ver en escena en más de una decena de oportunidades.

La ceremonia, de pie y con los escalones del hall como improvisado escenario, se extendió durante media hora. El homenaje concluyó con la consigna: "¡¡Luis Brandoni presente!! ¡¡Viva la Patria!!", pronunciada a viva voz por Romano, antes de dar paso a nuevos recuerdos y anécdotas familiares.

En redes sociales, Rottemberg compartió una carta donde relató los últimos días de Brandoni y el valor especial que cobró ese prólogo enviado el 3 de abril, apenas días antes del desenlace.

En el texto, definió a Brandoni como "el actor argentino de una generación inolvidable". "Guardo para el final un gesto que me va a acompañar siempre: al enterarse de que estaba escribiendo un libro sobre mis cincuenta años en el teatro, me ofreció escribir el prólogo. Me lo leyó por teléfono emocionado y me lo envió el viernes 3 de abril, hace apenas días. Ese texto, hoy toma un valor superlativo en mí. Fue su último regalo", cerró. El Multitabaris, testigo de tantas funciones, se tiñó de recuerdos. Brandoni, inmortal.