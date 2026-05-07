La familia de Daniela De Lucía emitió un comunicado sobre su salud en "Gran Hermano": "Dio todo..."

La preocupación por la salud de Daniela De Lucía dentro de la casa de "Gran Hermano" generó un intenso revuelo en redes y medios el miércoles 6 de mayo. En medio de versiones crecientes sobre su posible salida del reality, la familia de la participante decidió tomar la palabra. El mismo día que Yipio salió del encierro al enterarse de los problemas de salud de su madre, el entornó de Dani publicó un comunicado para frenar rumores y llevar claridad a sus seguidores.

El comunicado, firmado por el community manager del equipo de Daniela y difundido en canales oficiales, comienza reconociendo la preocupación generalizada. "Dani viene hace unos días con dolor de panza y algunas molestias estomacales. Estos días estuvo cuidándose bastante con las comidas y tratando de comer más liviano", dice el texto. La familia buscó ofrecer detalles precisos para evitar interpretaciones erróneas y tranquilizar al público. Dentro de la casa, Daniela experimentó síntomas digestivos leves durante varios días.

Esta situación motivó que, según el comunicado familiar, la participante adoptara una alimentación más liviana y mantuviera especial cuidado con la dieta diaria. El mensaje resalta que "le hicieron una batería de estudios y dio todo normal, así que queremos llevar tranquilidad". La familia remarcó que los resultados médicos fueron satisfactorios, descartando complicaciones graves y desmintiendo así las versiones sobre un cuadro de salud crítico. "Está bien. Está fuerte. Y va a seguir adelante", enfatiza el texto.

El comunicado del entorno de Daniela de Lucía tras los rumores de su salida de "Gran Hermano".

El comunicado incluye un párrafo orientado a empatizar con la audiencia: "Y creo que a todos nos pasó alguna vez: cuando el cuerpo no está al 100%, también cambia cómo reaccionamos, cómo nos sentimos y cómo atravesamos ciertas situaciones". Esta explicación apunta a normalizar lo vivido por Daniela y despejar temores sobre su permanencia en el reality. En respuesta a la pregunta sobre la gravedad del cuadro, la familia aclara que no existe decisión oficial respecto a su salida del programa por motivos clínicos.

El origen de la alarma se remonta a declaraciones periodísticas. En "Los Profesionales", Damián Rojo señaló: "Hay quienes dicen, y están asegurando por estas horas, que tendría algún problema intestinal". En la misma intervención, se mencionó que la eventual continuidad de Daniela dependía de la evolución médica. Estas declaraciones, sumadas a comentarios en redes sociales, potenciaron la inquietud y forzaron la reacción del entorno familiar.

Los rumores de la salida de Daniela de Lucía de "Gran Hermano"

El comunicado familiar funcionó como una pieza clave para desactivar rumores y devolver tranquilidad a la comunidad de espectadores. La circulación de información sin confirmar, muchas veces, genera más daño que la propia enfermedad. Daniela De Lucía sigue adentro de la casa. Sus molestias estomacales, según los estudios, no pasan de un cuadro leve.

Pero el susto quedó. Los fans respiraron aliviados. La producción, también. Por ahora, no hay fecha de salida. Solo una participante que sigue firme, cuidándose, y un público que aprendió a no creer todo lo que se dice al aire. La salud es lo primero. Pero los rumores, también duelen.