Luis Brandoni no llegó a grabar todas sus escenas en la segunda temporada de "Nada" y hay problemas con su protagonismo: los detalles

La muerte de Luis Brandoni y los homenajes que se hicieron en su honor generaron, además de dolor, una gran incógnita en torno al futuro de "Nada" (Disney+), la serie que protagonizó junto a Robert De Niro y que fue un éxito internacional. Si bien en un principio los cineastas Mariano Cohn y Gastón Duprat despejaron las dudas confirmando que Brandoni dejó grabado su "último regalo" para el público, ahora trascendió que Beto no llegó a grabar todas sus escenas y hay problemas con su protagonismo.

Según La Pavada de Diario Crónica, los productores Mariano Cohn y Gastón Duprat estaban planeando estrenar "Todo", la parte dos de la serie "Nada" protagonizada por Brandoni, pero el triste fallecimiento del actor torció un poco los planes. Los productores contaron que no tenían todo filmado como trascendió en un principio y que están trabajando muy duro para poder firmar y que Beto siga siendo el protagonista. La segunda temporada, ahora titulada "Todo", se filmó en septiembre de 2025, bajo total discreción, con Brandoni antes de su muerte.

La secuela está en etapa de posproducción y cuenta otra vez con Majo Cabrera (Antonia) y la participación especial de Robert De Niro, que regresa como el narrador y amigo Vincent Parisi. Esta vez, la trama traslada al personaje Manuel Tamayo Prats de la escasez y soledad en Buenos Aires a un contexto de abundancia en Nueva York. La segunda entrega tendrá cinco capítulos. El problema: sin todas las escenas de Beto grabadas, los directores pelean para rearmar el rompecabezas sin que él pierda el rol central.

Cabe mencionar que Luis Brandoni también va a aparecer en la cuarta temporada de "El encargado", la serie de Guillermo Francella, donde el difunto actor tendrá una participación especial. Esa última entrega se estrena el 1º de mayo en Disney+. Mientras tanto, Cohn y Duprat siguen en la lucha. "Nada" (2023) los juntó con De Niro en una historia de un crítico gastronómico en crisis, y la amistad real de Brandoni con el norteamericano, que nació hace más de 40 años, le puso magia a la pantalla. Ahora, sin Beto, la serie "Todo" se convirtió en un dolor de cabeza y un acto de amor al mismo tiempo.