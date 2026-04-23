Confirmaron que Luis Brandoni llegó a grabar la segunda temporada de "Nada": "Su último regalo"
Mariano Cohn y Gastón Duprat afirmaron que la serie del talentoso actor junto a Robert De Niro está en etapa de posproducción. Enterate más en la nota.
La noticia de la muerte de Luis Brandoni y las despedidas que se hicieron en su honor generaron, además de dolor, una gran incógnita en torno al futuro de "Nada" (Disney+), la serie que protagonizó junto a Robert De Niro y que fue un éxito internacional. Para alivio de sus seguidores, los cineastas Mariano Cohn y Gastón Duprat despejaron las dudas con una sentida despedida en primera persona publicada en El País, confirmando que la historia continuará y que Brandoni dejó grabado su "último regalo" para el público.
Según relataron los directores, la segunda temporada -ahora titulada "Todo"- fue filmada en septiembre de 2025, bajo total discreción y con la participación íntegra de Brandoni antes de su fallecimiento.
La secuela, actualmente en etapa de posproducción, contará nuevamente con Majo Cabrera (Antonia) y con la participación especial de Robert De Niro, quien regresa como el narrador y amigo Vincent Parisi. Esta vez, la trama traslada al personaje de Manuel Tamayo Prats de la escasez y soledad en Buenos Aires a un contexto de abundancia en Nueva York. La segunda entrega tendrá cinco capítulos.
Cabe mencionar que Luis Brandoni también aparecerá en la cuarta temporada de "El encargado", la exitosa serie protagonizada por Guillermo Francella, donde el difunto actor tendrá una participación especial. La última entrega de la ficción se estrenará el 1º de mayo en la plataforma de streaming Disney+.