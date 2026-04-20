Luis Brandoni: el último proyecto que podremos disfrutar del actor es con su amigo Guillermo Francella

Este lunes a la madrugada, una noticia inundó de tristeza al mundo artístico y al público argentino: Luis Brandoni murió a los 86 años. El actor dejó una huella profunda en el cine, el teatro y la televisión argentina con diversos proyectos que quedaron grabados en la memoria de todos. Sin embargo, aún hay un trabajo que todavía no vio la luz junto a su amigo Guillermo Francella.

La amistad entre ambos artistas nació del trabajo compartido en distintas producciones. Loa intérpretes coincidieron en títulos como "Durmiendo con mi jefe", "El hombre de mi vida" y "Mi obra maestra", donde consolidaron un vínculo que trascendió la pantalla.

El proyecto en el que participó Brandoni y que todavía no se estrenó es la cuarta temporada de "El Encargado", el éxito encabezado por Guillermo Francella. La ficción, que se verá por Disney+, llega el 1° de mayo y marcará el cierre de la historia que conquistó al público.

La dirección vuelve a estar a cargo de Mariano Cohn y Gastón Duprat. Esta nueva entrega, además de la participación de Luis, suma a Arturo Puig, Benjamín Vicuña y Mirta Busnelli, en un elenco de gran peso.

Luis Brandoni y Guillermo Francella en los Premios Martín Fierro de Cine. (Foto: A24).

De qué trata la cuarta temporada de "El Encargado"

Según el avance, Eliseo Basurto, interpretado por Guillermo Francella, atraviesa una etapa límite. "El final de Eliseo está pronto", anticiparon desde la plataforma. El personaje se mostrará más frío, dispuesto a ir a fondo, incluso frente a obstáculos que amenazan su estabilidad.

En ese marco, la tensión crece con su enemigo, Matías Zambrano, el personaje de Gabriel Goity. Así, mientras el país despide a una figura clave, también se prepara para verlo una vez más en pantalla.