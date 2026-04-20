Murió Luis Brandoni: una vida dedicada a la actuación que marcó la cultura argentina

El actor Luis Brandoni murió este lunes a los 86 años. El artista se encontraba internado en el Sanatorio Güemes de Villa Crespo desde el sábado 11, cuando sufrió un accidente doméstico que le provocó un hematoma y requirió hospitalización.

Adalberto Luis Brandoni, nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, Avellaneda, provincia de Buenos Aires, construyó una de las trayectorias más destacadas del espectáculo nacional, con una carrera que se extendió por más de seis décadas y dejó una huella profunda en el cine, el teatro y la televisión argentina.

El artista se formó en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico y desde muy joven mostró una fuerte vocación por la actuación. Tuvo su debut en los años 60 y desde entonces marcó el inicio de un camino sostenido por el compromiso artístico y la búsqueda constante de nuevos desafíos.

Luis Brandoni construyó una de las trayectorias más destacadas del espectáculo nacional.

En la pantalla grande, Brandoni participó en más de 60 películas, consolidándose como un actor versátil capaz de destacarse tanto en el drama como en la comedia. Entre sus trabajos más emblemáticos se encuentran La Patagonia Rebelde (1974) , Esperando la carroza (1985) y Made in Argentina (1987), títulos que forman parte del patrimonio cultural argentino.

Su talento también brilló en la televisión, donde alcanzó gran popularidad con Mi cuñado, compartiendo protagonismo con Ricardo Darín. Años más tarde, demostró su vigencia con papeles destacados en ficciones como Un gallo para Esculapio.

En tanto, el teatro fue otro de los pilares fundamentales de su carrera. Con una fuerte presencia en la cartelera porteña, Brandoni se convirtió en un nombre convocante, capaz de atraer público y sostener el éxito de numerosas obras a lo largo del tiempo.

Su gran capacidad le permitió interpretar a personajes creíbles y cercanos, logrando de esta forma conectar con el público desde la emoción, el humor y la reflexión. Esta versatilidad fue una de las claves de su permanencia en la escena artística durante tantos años.

Además de su labor actoral, Brandoni mantuvo un fuerte compromiso con la cultura y la defensa de los derechos de los actores, participando activamente en la Asociación Argentina de Actores.

Con una carrera marcada por la constancia, el talento y la pasión, Luis Brandoni se consolidó como una figura imprescindible del arte argentino, dejando un legado que seguirá vigente en la memoria colectiva.