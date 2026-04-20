Carina Zampini vuelve a la actuación con un papel de villana en "Viudas negras 2": todos los detalles

Carina Zampini está en su mejor momento profesional: con presencia en el mundo del streaming de la mano de Luzu TV, la conductora volvió a "La Peña de Morfi" (Telefe) para hacer dupla con Diego Leuco. Como si fuera poco, y once años después, la actriz regresará a la actuación al sumarse a la segunda temporada de "Viudas negras: put*s y chorras". En ese sentido, se supo que interpretará el papel de villana en la serie argentina protagonizada por Malena Pichot y Pilar Gamboa.

Según La Pavada de Diario Crónica, celebra el momentazo profesional que está viviendo Carina Zampini, la villana -no hacía de mala desde "Padre Coraje"- en la 2.ª de "Viudas negras". Graba en Recoleta, locación peluquería-manos, a veces jornadas nocturnas con Pilar Gamboa, Malena Pichot y Luis Ziembrowski, entre otros, y va los 8 capítulos. Además, sigue en Luzu TV con #LaNovela lunes, miércoles y viernes, y volvió a la conducción de "La Peña de Morfi".

Carina Zampini en su mejor momento profesional: Telefe, Luzu TV y "Viudas negras 2".

El pasado lunes 13 de abril arrancaron con las grabaciones de la segunda entrega de esta serie que combina humor con crimen. La cuenta de Instagram de TNT compartió una imagen de Zampini junto a Pichot y Gamboa, que revolucionó las redes. Desde el fanclub de la actriz, que interpretó a Victoria Bandi en "Dulce amor", reaccionaron con enorme alegría a la noticia de que su ídola vuelve a la ficción.

De acuerdo con información de esta sección, además de Carina Zampini, María Leal tendrá una participación especial en "Viudas negras 2". Además, el elenco original se mantiene con figuras como Marina Bellati, Georgina Barbarossa y Alan Sabbagh.

"Viudas negras" sigue la historia de dos amigas, Maru (Pilar Gamboa) y Mica (Malena Pichot), marcadas por un pasado delictivo que vuelve a aparecer en sus vidas. Su segunda temporada seguirá esta línea que consagró su éxito, y tendrá ocho capítulos en su haber.