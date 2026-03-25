Carina Zampini vuelve a "La Peña de Morfi" y estalló una feroz interna en el programa: "No terminó bien con..."

Después de meses de expectativa, se confirmó a Carina Zampini como conductora de "La Peña de Morfi" y el ciclo de Telefe está cada vez más cerca de volver al aire. Sin embargo, su desembarco no habría caído bien en parte del equipo y en las últimas horas salió a la luz una fuerte interna.

La información fue dada a conocer por Juan Etchegoyen, quien aseguró que la decisión generó malestar tanto en el canal como en la productora. "Quiero abrir el programa con una info que va a generar ruido y lo que es a esta hora una interna nuevamente en La Peña de Morfi. Yo les venía contando que una de las candidatas a conducirlo era Carina Zampini. Bueno finalmente la eligieron a ella para acompañar a Diego Leuco y eso provocó una situación escandalosa", expresó.

De acuerdo a su relato, varios trabajadores no estarían conformes con la elección, principalmente por el vínculo tenso que Zampini mantuvo en el pasado con Gerardo Rozín, creador del ciclo. La relación entre ambos no habría terminado en buenos términos y, en 2016, la actriz se alejó del programa después de más de un año al frente de la pantalla.

Al respecto, el periodista detalló: "Lo que me cuentan diferentes personas de la productora Corner es que no ven para nada bien esta designación. Hablé con distintas personas que me manifiestan que había muchas mejores opciones antes de traer a alguien que no terminó bien con el creador del programa, Gerardo Rozin".

Y agregó: "En su momento se habló de pelea y hay trabajadores tanto de la productora como del canal que esta decisión les hizo ruido porque había otras conductoras para llamar. La frase que a mí me dicen es ‘Juan, habiendo tantas conductoras'".

A su vez, Etchegoyen aseguró que el conflicto es más amplio de lo que parece y que involucra a distintos sectores. "Y miren que hablé con cinco personas que me dan cuenta de lo mismo. Se tardó mucho tiempo en designar y elegir conductora y justo ahora se desata una interna", concluyó.