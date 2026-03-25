"Gran Hermano Generación Dorada": cuánto midió el esperado regreso de Andrea del Boca a la casa

A cinco días de su salida, Andrea del Boca volvió a ingresar a la casa de "Gran Hermano Generación Dorada". La escena se dio en plena gala de eliminación, cuando la actriz apareció por "la puerta giratoria" y se reencontró con sus compañeros. Tras ese emotivo momento, la artista rompió el silencio para contar cómo está de salud. La buena noticia para los fanáticos llegó después: los números de rating de esa noche salieron a la luz y dejaron en claro la magnitud del impacto que generó su vuelta.

Si bien en los pasillos del canal ya se daba por hecho que su ausencia iba a ser breve, la producción mantuvo el hermetismo hasta último momento. La actriz había sufrido un pico de tensión días atrás y tuvo que ser retirada para realizarse estudios de rutina acordes a sus antecedentes médicos. Tras permanecer varios días en observación, con el aislamiento que el protocolo exige, finalmente le llegó el alta médica que todos esperaban.

"Le dieron el alta a Andrea del Boca. Vuelve a la competencia a jugar", lanzó Santiago del Moro justo en el instante en que ella hacía su entrada triunfal. La imagen de la actriz cruzando el umbral desató la locura entre sus compañeros, que no ocultaron su emoción. En medio de los abrazos y las lágrimas, quedó en evidencia que su presencia en el reality es mucho más que un simple regreso.

Una de las versiones que más fuerte sonó en los medios apuntaba a que la producción no quería perderla bajo ningún concepto. Sin ella, el rating empezaba a mostrar signos de desgaste, sobre todo ahora que "Masterchef Celebrity" terminó y el número de base que recibía el ciclo no era el más alentador. El temor de una caída libre parecía estar latente en la casa de Telefe.

Ya adentro, y con la calma que da volver a estar entre los suyos, Andrea soltó: "Me asusté mucho porque yo entré acá medicada, pero hay un tema gastroenterológico que se complicó con la presión que se empezó a subir y bueno, tuve que salir. Pero ya pasó". Su honestidad descolocó a varios participantes, que hasta ese momento solo manejaban información parcial sobre lo ocurrido.

Pero si la emoción fue enorme, los números no se quedaron atrás. Ese lunes, "Gran Hermano Generación Dorada" arrancó con 9.8 puntos y luego bajó a 8.6. Sin embargo, cuando el reloj marcó cerca de las 22.30 y la puerta giratoria giró para darle paso a Andrea, el promedio se disparó hasta los 10.3 puntos. Un cachetazo al rating que confirmó lo que todos sospechaban: la actriz sigue siendo un fenómeno imparable.