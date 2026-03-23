FARÁNDULA
Quién es el nuevo eliminado de "Gran Hermano Generación Dorada"
Este lunes 23 de marzo, el programa conducido por Santiago del Moro tuvo gala de eliminación y un participante debió abandonar la casa más famosa del país. ¡Enterate más, en la nota!
En medio de los rumores de una renuncia sorpresiva, "Gran Hermano Generación Dorada" emitió una nueva gala de eliminación, en vivo, por la pantalla de Telefe. Al final del programa, el participante menos votado debió abandonar la casa y se convirtió en el quinto eliminado de la competencia.
Juanicar, Kennys, Lola, Luana, Martín, Nazareno y Zunino se midieron cabeza a cabeza en la placa positiva. El menos votado por el público tuvo que tomar su valija y retirarse por la puerta principal.
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Todos los eliminados de "Gran Hermano Generación Dorada"
- Divina Gloria (abandono)
- Lucero
- Tomy
- Carmiña (expulsión)
- Carlota
- Nick