Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

FARÁNDULA

Quién es el nuevo eliminado de "Gran Hermano Generación Dorada"

Este lunes 23 de marzo, el programa conducido por Santiago del Moro tuvo gala de eliminación y un participante debió abandonar la casa más famosa del país. ¡Enterate más, en la nota!

En medio de los rumores de una renuncia sorpresiva, "Gran Hermano Generación Dorada" emitió una nueva gala de eliminación, en vivo, por la pantalla de Telefe. Al final del programa, el participante menos votado debió abandonar la casa y se convirtió en el quinto eliminado de la competencia.

Juanicar, Kennys, Lola, Luana, Martín, Nazareno y Zunino se midieron cabeza a cabeza en la placa positiva. El menos votado por el público tuvo que tomar su valija y retirarse por la puerta principal.

La placa positiva de "Gran Hermano Generación Dorada". (X/@GranHermanoArg).
La placa positiva de "Gran Hermano Generación Dorada". (X/@GranHermanoArg).

Noticias en desarrollo...

Todos los eliminados de "Gran Hermano Generación Dorada"

  • Divina Gloria (abandono)
  • Lucero
  • Tomy
  • Carmiña (expulsión)
  • Carlota
  • Nick


Gran Hermano: todo sobre la nueva temporada, el casting, los ganadores y los participantes

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

3
Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala
Noticias

Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala

4
El descargo de Nicki Nicole tras quedar en la interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Me encantaría decir..."
Noticias

El descargo de Nicki Nicole tras quedar en la interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Me encantaría decir..."

5
La historia detrás del corset viral de Maria Becerra en el Lollapalooza Argentina 2026 que sorprendió a todos
Lanzamiento

La historia detrás del corset viral de Maria Becerra en el Lollapalooza Argentina 2026 que sorprendió a todos

Últimas noticias de Gran Hermano