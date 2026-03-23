Sol Abraham reveló que quiere abandonar "Gran Hermano" y encendió las alarmas: "Me siento incómoda acá..."

El clima en la casa más famosa del país alcanzó un punto de no retorno y una de sus figuras más fuertes está a punto de tirar la toalla de manera definitiva. Solange Abraham atraviesa sus horas más críticas dentro de "Gran Hermano: Generación Dorada" tras una feroz pelea con Manuel Íbero. Lo que comenzó como un reclamo doméstico por las tareas de limpieza terminó en un ataque personal que tocó la fibra más íntima de la modelo, reflotando una historia de poder, dinero y una separación que en su momento fue escandalosa.

Todo comenzó el domingo antes del almuerzo, cuando el clima de convivencia se quebró por completo. Mientras Manuel cocinaba y reclamaba colaboración, la ex participante de la edición 2011 lanzó una indirecta desde el sillón que desató la furia de su compañero. Sin filtros, Íbero la encaró y le soltó una frase que funcionó como un dardo venenoso: "Te casaste con un flaco con guita y te crees mil". Aunque la tucumana intentó defenderse mandándolo a "inyectarse anabólicos", la bala entró y el daño emocional fue inmediato, provocando un quiebre que se profundizó durante la noche.

En una charla posterior, difundida por la cuenta de Instagram "Mundo Famosos", con Emanuel y Eduardo, Sol dejó en claro que su estadía tiene fecha de vencimiento inmediata. "Yo mañana voy a organizar ya está. No es que esté todo bien o no, yo me siento incómoda ya acá", sentenció. Para la madre de Delfina, el comentario sobre su matrimonio con el productor Marcelo Da Corte abrió una herida que prefiere sanar lejos de la exposición mediática, temiendo que su antigua vida de lujos se convierta en el centro del debate.

Sol Abraham, al límite en Gran Hermano: la frase letal que la dejó a un paso de la renuncia y el escándalo de su divorcio.

La parte más picante de esta crisis es que la artista desconoce que, afuera de la casa, su ex marido y su actual pareja, Lautaro Marchesini, lazaron posteos irónicos sobre su participación en el reality. Mientras sus compañeros intentan disuadirla para que aguante al menos hasta el próximo cumpleaños de uno de ellos, la jugadora se muestra tajante: siente que el "hardware" de la casa se volvió demasiado hostil para proteger los secretos de su conflictiva separación de 2023.

Actualmente, la producción de Telefe trabaja a contrarreloj para contener a la modelo, sabiendo que su salida representaría una pérdida enorme para el grupo de los "históricos". El misterio sobre si cumplirá su promesa de "organizar" la salida este lunes mantiene en vilo a los seguidores del programa, quienes esperan ver si Sol decide enfrentar su pasado o si prefiere resguardar su intimidad. El escándalo está en su punto máximo y promete sumar capítulos explosivos si la participante decide, finalmente, romper el silencio sobre su verdadera situación sentimental fuera del encierro.