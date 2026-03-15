Sol de "Gran Hermano" le paró el carro a Andrea del Boca: "Tenés mucho ego..."

Antes de la gala en vivo con Santiago del Moro, un tenso cruce se produjo dentro de la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe). El enfrentamiento tuvo como protagonistas a Solange Abraham y Andrea del Boca, participantes con personalidades fuertes que integran grupos contrarios. En medio de una actividad grupal, Sol frenó en seco a la actriz y la expuso delante de todos.

"No soy una planta y, evidentemente, soy una persona querida para el afuera", fue la conclusión que Andrea compartió con sus compañeros, con base a los resultados de las últimas votaciones del público.

En ese entonces, Sol Abraham salió con los tapones de punta para contradecirla: "No sé si sos querida o no, porque no estoy afuera. Pero para mí sos una planta. Una planta que duerme todo el día, duerme más siesta, más dormida que despierta. No sé si será tu estilo de juego, pero para mí una persona que duerme todo el día es una planta. La reina de las plantas", sentenció, durísima, la ex "GH 2011".

Y siguió: "Me dijiste a mí para que no haya problema de protagonismo. Ahí te voy a decir una cosa: en este grupo no hay ego. Acá (Cinzia, Eduardo y Emanuel) somos iguales. Me parece que en el tuyo (donde están Yipio y Daniela), la que tiene mucho ego sos vos".

"¿Vos te pensás que si yo tuviera ego estaría acá? Pero, mi amor, vos no me conoces", respondió, entre risas, Andrea del Boca. "Estás nerviosa, vos tampoco me conoces", cerró Solange Abraham.