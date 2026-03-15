Encuesta de "Gran Hermano": anticipan quién se iría tras la expulsión de Carmiña y la eliminación de Carlota

La expulsión de Carmiña Masi de "Gran Hermano Generación Dorada" por realizar comentarios racistas contra su compañera Mavinga sacudió al programa por completo. En una misma semana donde ya se fue Carlota por el voto positivo, y mientras se confirma que este domingo ingresará una nueva concursante como reemplazo de la comunicadora paraguaya, las encuestas ya empiezan a marcar tendencia sobre quién podría ser el próximo eliminado. La casa quedó patas para arriba y los participantes no terminan de digerir lo que pasó.

Lo que ocurrió el miércoles en la noche no tiene antecedentes en el ciclo. Carmiña cruzó todas las líneas con frases discriminatorias hacia Mavinga, y la producción decidió su salida inmediata sin vueltas. Al otro día, cuando todavía humeaban los restos del escándalo, llegó la eliminación de Carlota por decisión del público. Pero como hay doble guadañazo, todavía queda un lugar libre entre los once que siguen en placa.

Mavinga, la víctima de los dichos de Carmiña, quedó destruida emocionalmente. Se la escuchó decir que "no daba más" y hasta se especuló con la posibilidad de que abandone la casa por decisión propia. Lo más loco de todo es que justo estaba empezando a hacer buenas migas con la paraguaya. El malestar también se trasladó afuera: Anamá Ferreira y el marido de Mavinga salieron a apoyar a la participante y no descartan llevar el caso a la justicia.

Mientras tanto, en la casa siguen conviviendo once nominados que esperan el veredicto popular. Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Eduardo Carrera, Emanuel Di Gioia, Franco Poggio, Franco Zunino, Jenny Mavinga, Kennys Palacios, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Nicolás "Nick" Sícaro son los que pelean por su continuidad. Pero las encuestas que circulan por estas horas marcan una tendencia clara: la cosa está entre dos.

Nick Sícaro, el mejor amigo de Ian Lucas, y Franco Poggio, el novio de Lizardo Ponce, protagonizan un cabeza a cabeza cerradísimo. Las redes no definen quién de los dos se salva y quién agarra las valijas. En el medio, Brian Sarmiento también aparece como posible tercero en discordia, pero con menos fuerza que los otros dos. El resto corre con chances mínimas, incluso Danelik, que estuvo en la conversación donde Carmiña dijo lo que dijo, parece que zafa.

Lo que viene en "Gran Hermano Generación Dorada" es pura incertidumbre. La nueva concursante que entra el domingo cambiará los equilibrios, y todavía falta ver si Mavinga se recupera anímicamente o termina yéndose por su cuenta. Mientras tanto, el público sigue votando y las encuestas no se detienen. El que se va esta semana lo decide la gente, y por ahora la pulseada entre Nick y Franco está más caliente que nunca.