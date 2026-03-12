FARÁNDULA
"Gran Hermano Generación Dorada": quién es el nuevo eliminado del reality
Este jueves 12 de marzo, "GH" tuvo gala de eliminación y un participante debió abandonar la casa más famosa del país. ¡Enterate más, en la nota!
Tras la expulsión de Carmiña Masi, "Gran Hermano Generación Dorada" emitió su nueva gala de eliminación, en vivo, por la pantalla de Telefe. Al final del programa, el participante menos votado debió abandonar la casa y se convirtió en el tercer eliminado de la competencia.
Brian, Carlota, Danelik, Eduardo, Emanuel, Franco, Kennys, Martín, Mavinga, Nazareno, Nick y Zunino se midieron cabeza a cabeza en la placa positiva. El menos votado por el público tuvo que tomar su valija y retirarse por la puerta principal.
Noticia en desarrollo...
Todos los eliminados de "Gran Hermano Generación Dorada"
- Divina Gloria (abandono)
- Lucero
- Tomy
- Carmiña (expulsión)