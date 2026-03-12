Expulsión en "Gran Hermano": el marido de Mavinga denunciará penalmente a Carmiña por sus dichos racistas

Con el paso de los días, los escándalos tienen lugar en "Gran Hermano: Generación Dorada" no solo sacuden a los participantes en el interior de la casa sino que suelen tener un fuerte impacto afuera. En ese contexto, la expulsión de Carmiña Masi por realizar comentarios racistas contra Jenny Mavinga generó una fuerte conmoción entre el público. Así, a la reacción que llegó desde Paraguay tras la sanción de "Big", se sumó la contundente decisión del marido de la participante africana.

Todo estalló el miércoles por la mañana. Lo que parecía una jornada habitual dentro del reality de Telefe cambió por completo tras la viralización de un video. Mientras observaba a Mavinga bailar, Carmiña lanzó frases que generaron repudio inmediato: "Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco. Parece que a la negra recién la compraron y viene a hacer un show. Manu, allá hay una esclava por si querés ver, la sacaron de la jaula recién".

Ante la gravedad de los dichos, la producción tomó una decisión drástica. La comunicadora paraguaya fue expulsada del juego y la noticia la comunicó "Gran Hermano" en vivo frente a todos los participantes. La escena no tardó en recorrer redes sociales y medios de comunicación, donde miles de usuarios cuestionaron lo ocurrido dentro de la casa más famosa del país.

Horas después de conocerse la medida, Damián, esposo de Mavinga, expresó su indignación en el programa "A la Barbarossa" (Telefe). "A mí me lo mandaron casi enseguida, porque imaginate que estaba muy pendiente de ella y sinceramente no podía caer, no me entraba en la cabeza que semejante barbaridad se haya dicho en un espacio tan masivo. Estoy indignadísimo", sostuvo.

El hombre también reveló que decidió actuar rápidamente. "Enseguida, ni bien vi esas imágenes, me contacté con un abogado amigo. Hoy vamos a hacer una presentación porque esto, esto va más allá del juego. Esto no es juego", afirmó. Luego, al ser consultado por Georgina Barbarossa, ratificó la determinación que tomó: "Hablé con un abogado y hoy vamos a hacer una denuncia penal contra Carmiña Masi".

En la entrevista, Damián también se refirió a cómo cree que reaccionará su esposa cuando salga del reality y vea el material. "La verdad es que no les puedo decir, porque seguramente pase mucho tiempo y va a salir abrumada con una cuestión a la que no está acostumbrada", expresó. Además, agregó: "Seguramente se la cruce y tenga una charla frente a frente y le va a poner los puntos".

Mientras tanto, desde la cuenta oficial de Instagram de Jenny, administrada por su familia, también se pronunciaron sobre el tema. "Como familia queremos expresar nuestro profundo repudio ante los comentarios racistas que se difundieron dentro de la casa contra Mavinga", escribieron. En el mismo mensaje remarcaron: "Comparar a una persona africana con un ‘mono' y sugerir que ‘parece que recién la acaban de comprar' no es un chiste: es racismo".

El comunicado concluyó con un pedido directo a la producción del reality. "Este tipo de expresiones deshumanizan, hieren y no pueden ser naturalizadas en un programa que ven millones de personas", señalaron. Además solicitaron sanciones para otros jugadores que se rieron durante la escena. "El racismo no puede tener lugar en ningún espacio", cerraron.