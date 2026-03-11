Menú
"Gran Hermano Generación Dorada": quiénes bajaron de la placa de nominados

Este miércoles 11 de marzo, se conocieron los resultados de la votación positiva y, en consecuencia, fueron salvados siete participantes. ¡Enterate más, en la nota!

  "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) tuvo un programa picante este miércoles 11 de marzo tras la expulsión de expulsión de Carmiña Masi por expresiones racistas hacia Jennifer Mavinga. Además, durante la emisión del reality conducido por Santiago del Moro, se conoció a los siete participantes que bajaron de la placa de nominados.

Anteriormente, Lola ganó el liderazgo y seis participantes mujeres fueron salvadas por el voto positivo del público del reality. A saber: Titi, Cinzia, Carmiña, Andrea, Sol y Daniela.

En esta ocasión, la audiencia decidió bajar de placa a cinco mujeres y dos varones: Lolo, Manuel, Pincoya, Juanicar, Zilli, Luana y Yipio.

Los salvados de "Gran Hermano Generación Dorada". (X/@eeemiliano).
Los salvados de "Gran Hermano Generación Dorada". (X/@eeemiliano).

 Siguen en placa positiva: Brian, Carlota, Danelik, Eduardo, Emanuel, Franco, Kennys, Martín, Mavinga, Nazareno, Nick y Zunino. Uno de ellos será eliminado de "Gran Hermano Generación Dorada" este jueves 12 de marzo, mientras que el otro lo será el lunes 16.

