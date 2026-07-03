Escándalo en "Gran Hermano" por el "Congelados" de Manuel Ibero con su mamá: "Fue algo muy turbio"

La última edición del "Congelados" en "Gran Hermano Generación Dorada" dejó mucho más que emoción. Lo que parecía ser un reencuentro familiar cargado de sentimientos terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la temporada, luego de que un gesto entre Manuel Ibero y su mamá provocara una verdadera ola de reacciones en las redes sociales.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y dividieron a los seguidores del reality de Telefe, que debatieron durante horas sobre lo ocurrido durante la despedida.

Cómo funciona el "Congelados" en Gran Hermano

El "Congelados" es una de las pruebas más esperadas por los participantes y el público. La dinámica consiste en que un familiar, amigo, pareja o incluso una mascota ingresa a la casa mientras todos los jugadores deben permanecer completamente inmóviles y en silencio.

Quien recibe la visita enfrenta el mayor desafío, ya que debe contener la emoción pese a llevar varios meses aislado del mundo exterior. Cualquier movimiento o incumplimiento de la consigna puede derivar en una sanción por parte de la producción.

En otras oportunidades, esta dinámica ya dejó momentos memorables dentro del programa y suele influir tanto en el estado anímico de los jugadores como en el desarrollo del juego. Un ejemplo reciente fue el ingreso del Turco García, quien se reencontró con Mariela Prieto y protagonizó un momento que también dio que hablar entre los seguidores del reality.

La visita de la mamá de Manu que terminó en el centro de la polémica

En esta ocasión, el protagonista fue Manu, uno de los participantes que desde el comienzo del reality logró destacarse entre los favoritos del público.

El jugador, que inicialmente ingresó a la casa siendo conocido como el exnovio de Zoe Bogach, consiguió construir su propio perfil y durante varias semanas fue señalado como uno de los principales candidatos a quedarse con el título en "GH".

Sin embargo, con el ingreso de nuevos participantes, perdió parte del protagonismo que había conseguido en las primeras semanas, por lo que muchos consideraban que esta visita podía devolverlo al centro de la escena.

Para la dinámica ingresó Verónica, su madre, quien recorrió la casa, le dedicó palabras de afecto y protagonizó un emotivo reencuentro con su hijo.

El gesto que desató un fuerte debate en las redes sociales

Cuando llegó el momento de despedirse, Verónica se acercó a Ibero para darle varios besos. Las imágenes mostraron un acercamiento que, según muchos usuarios, pareció rozar los labios del participante o incluso impactar directamente sobre ellos.

La secuencia rápidamente comenzó a circular en las redes sociales y generó opiniones completamente opuestas. Mientras un pequeño grupo de espectadores interpretó la escena como un simple gesto de cariño maternal, la mayoría cuestionó lo ocurrido y expresó su incomodidad con fuertes comentarios.

Entre las reacciones más repetidas apareció una frase que rápidamente se volvió viral: "Fue algo muy turbio". De esta forma, el episodio se convirtió en uno de los temas más comentados por los fanáticos del programa, que debatieron durante horas sobre lo sucedido.

La visita de su mamá tenía como objetivo brindarle apoyo emocional en una etapa clave de la competencia, pero terminó colocando nuevamente a Manu en el centro de la conversación, aunque por un motivo completamente distinto al esperado.

Mientras algunos defendieron el gesto de Verónica como una demostración de afecto, otros sostuvieron que la despedida fue incómoda y excedió los límites habituales de una muestra de cariño.

El "Congelados" de Manu y su mamá en "Gran Hermano".

El debate continúa instalado entre los seguidores del programa, que siguen analizando una secuencia que no pasó desapercibida y que volvió a convertir al reality en tendencia en las redes sociales.