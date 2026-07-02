"Gran Hermano": quiénes son los nominados de esta semana tras la definición de la placa planta

Tras conocerse que "Gran Hermano: Generación Dorada" finalizará a mediados de septiembre, la competencia avanza hacia la gran final y los participantes hacen lo imposible para no quedarse fuera del juego. Así las cosas, este miércoles se llevó a cabo una nueva definición de la placa planta y finalmente quedaron confirmados los concursantes que deberán enfrentar la gala de eliminación del reality de Telefe.

El programa comenzó con una extensa lista de 19 jugadores comprometidos. Sin embargo, a medida que avanzó la noche, varios fueron recibiendo el alivio de seguir una semana más dentro de la casa. Entre los 12 "hermanitos" que lograron salir de la placa estuvieron Andrea del Boca, Campanita, Charlotte Caniggia, Tamara Paganini, Yanina Zilli, Emanuel Di Gioia, Sol Abraham, Pincoya, Yipio, Cinzia, Manuel y Juanicar.

Con ese escenario, la lista se redujo de manera considerable y solo siete participantes permanecieron en la zona de peligro. Los concursantes de "Gran Hermano" que continúan en la placa planta son Esteban Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos "JC" López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Pietro y Leandro Nigro.

Ahora, todos ellos quedaron a merced de la decisión del público, que definirá con voto negativo quién deberá despedirse de la casa más famosa del país en la próxima gala de eliminación. Con el final del reality cada vez más cerca, cada instancia adquiere un peso decisivo y cualquier error puede dejar a un jugador fuera de competencia.