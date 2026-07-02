Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

FARÁNDULA

"Gran Hermano": quiénes son los nominados de esta semana tras la definición de la placa planta

La casa volvió a vivir una noche de máxima tensión con una nueva definición que dejó a varios jugadores fuera de peligro y confirmó quiénes deberán enfrentarse al voto del público. Leé los detalles, en la nota.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Tras conocerse que "Gran Hermano: Generación Dorada" finalizará a mediados de septiembre, la competencia avanza hacia la gran final y los participantes hacen lo imposible para no quedarse fuera del juego. Así las cosas, este miércoles se llevó a cabo una nueva definición de la placa planta y finalmente quedaron confirmados los concursantes que deberán enfrentar la gala de eliminación del reality de Telefe.

El programa comenzó con una extensa lista de 19 jugadores comprometidos. Sin embargo, a medida que avanzó la noche, varios fueron recibiendo el alivio de seguir una semana más dentro de la casa. Entre los 12 "hermanitos" que lograron salir de la placa estuvieron Andrea del Boca, Campanita, Charlotte Caniggia, Tamara Paganini, Yanina Zilli, Emanuel Di Gioia, Sol Abraham, Pincoya, Yipio, Cinzia, Manuel y Juanicar.

Con ese escenario, la lista se redujo de manera considerable y solo siete participantes permanecieron en la zona de peligro. Los concursantes de "Gran Hermano" que continúan en la placa planta son Esteban Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos "JC" López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Pietro y Leandro Nigro.

Ahora, todos ellos quedaron a merced de la decisión del público, que definirá con voto negativo quién deberá despedirse de la casa más famosa del país en la próxima gala de eliminación. Con el final del reality cada vez más cerca, cada instancia adquiere un peso decisivo y cualquier error puede dejar a un jugador fuera de competencia.

Los nominados de esta semana en "Gran Hermano". (Foto: Instagram/ @granhermanoar).
Los nominados de esta semana en "Gran Hermano". (Foto: Instagram/ @granhermanoar).

Gran Hermano: todo sobre la nueva temporada, el casting, los ganadores y los participantes

Esta nota habla de:
1
Gonzalo Bonadeo se separó de su esposa tras más de 20 años de relación y se filtraron los motivos: "Hace un año..."
FARÁNDULA

Gonzalo Bonadeo se separó de su esposa tras más de 20 años de relación y se filtraron los motivos: "Hace un año..."

2
Se supo cómo se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana Ernestina: "Estaba preparándose..."
IMPACTANTE

Se supo cómo se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana Ernestina: "Estaba preparándose..."

3
Manu Urcera reveló qué lo enamoró de Nicole Neumann y descolocó a todos: "Te levantás a la mañana y..."
FARÁNDULA

Manu Urcera reveló qué lo enamoró de Nicole Neumann y descolocó a todos: "Te levantás a la mañana y..."

4
La muerte de Ernestina Pais: revelan un emotivo detalle del momento en que fue hallada tras el accidente
FARÁNDULA

La muerte de Ernestina Pais: revelan un emotivo detalle del momento en que fue hallada tras el accidente

5
La drástica decisión que tomó la pareja de Cinzia de "Gran Hermano" tras el terremoto en su país: "Dada la situación en Venezuela..."
FARÁNDULA

La drástica decisión que tomó la pareja de Cinzia de "Gran Hermano" tras el terremoto en su país: "Dada la situación en Venezuela..."

Últimas noticias de Noticias del espectáculo