Murió la mamá de una exparticipante de "Gran Hermano": el sentido mensaje de despedida

En las últimas horas, una triste noticia sacudió al mundo de "Gran Hermano: Generación Dorada". Mientras la actual edición atraviesa una de sus etapas más emotivas con los "Congelados", una exparticipante comunicó el fallecimiento de su mamá.

Se trata de Carla Bigliani, quien este lunes recurrió a su cuenta de Instagram para despedirla con un sentido mensaje. Además de confirmar la pérdida, la exjugadora, conocida por muchos como "Carlota", explicó que esa fue la razón por la que no pudo participar del stream del reality. "Besos al cielo ma. Te amaré siempre", escribió, junto a un emoji de corazón, en una publicación que rápidamente se llenó de mensajes de acompañamiento.

Con el correr de las horas, Carla volvió a expresarse para agradecer el cariño recibido en medio del difícil momento que atraviesa. "Muchas gracias a todos por su mensajes. Me llegaron al corazón en este momento", publicó, visiblemente conmovida por el apoyo de sus seguidores y de varios excompañeros del programa.

Carlota fue participante de "Gran Hermano".

Bigliani ingresó a la casa a comienzos de marzo en reemplazo de Divina Gloria. Durante su presentación contó que trabajaba desde su hogar y que ese formato le permitía cuidar de sus hijas. Sin embargo, su paso por el reality fue breve, ya que quedó eliminada apenas una semana después por decisión del público.

A pesar de su corta estadía en el ciclo de Telefe, Carla logró construir una comunidad que continuó acompañándola fuera del programa. En esta oportunidad, los fanáticos de "Gran Hermano" y quienes compartieron la experiencia con ella no dudaron en acercarle mensajes de fuerza y condolencias tras la dolorosa pérdida de su madre.