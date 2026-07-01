Damián Betular y Germán Martitegui tomaron una importante decisión sobre su futuro en "MasterChef Celebrity": los detalles

Desde hace algunas semanas circulan versiones sobre la continuidad de Damián Betular y Germán Martitegui en "MasterChef Celebrity", luego de que se confirmara la salida de Donato de Santis. Incluso, trascendió que Telefe ya trabaja en un casting para encontrar al reemplazante del cocinero italiano y que también analizaba renovar por completo el jurado. Sin embargo, en las últimas horas surgieron novedades que llevaron tranquilidad a los fanáticos del programa.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, Betular seguirá formando parte de la próxima edición del reality gastronómico. Aunque actualmente está vinculado a Olga con el ciclo "Sería increíble" y continúa sobre los escenarios con "Hairspray" en el Teatro Coliseo hasta agosto, el chef le dará prioridad a "MasterChef Celebrity" cuando comiencen las grabaciones. De esa manera, volverá a ocupar su histórico lugar frente a las cocinas.

La decisión también alcanza a Germán Martitegui, quien continuará como uno de los jueces del certamen. De este modo, Telefe mantendrá a dos de las figuras más representativas del formato, mientras avanza con la búsqueda del reemplazante de Donato de Santis. La intención del canal es conservar la esencia del programa, pero al mismo tiempo incorporar una cara nueva que aporte aire fresco al panel de especialistas.

Mientras tanto, también empiezan a definirse los famosos que competirán por el título. Entre los nombres que ya trascendieron aparecen Lizy Tagliani y Juli Poggio, dos figuras que tendrían un lugar asegurado en el ciclo. A ellos podría sumarse L-Gante, cuyo nombre continúa en evaluación por parte de la producción. Con el jurado prácticamente definido y el casting de participantes en marcha, la nueva temporada de "MasterChef Celebrity" empieza a tomar forma y promete volver a convertirse en uno de los grandes atractivos de la pantalla de Telefe.