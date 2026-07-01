Paulo Dybala sorprendió a Oriana Sabatini para cumplir una importante meta de la artista: "Lo último que te faltaba..."

Oriana Sabatini y Paulo Dybala dieron un paso más en su matrimonio consolidado. Luego del casamiento y de traer al mundo a Gia, su primera hija, el futbolista de la Roma, que no fue convocado por Lionel Scaloni para el Mundial 2026, sorprendió a su esposa para cumplir una importante meta que la artista tenía pendiente.

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, Oriana y Paulo les contaron a sus 13 millones de seguidores que plantaron un árbol para, de alguna forma, dejar su huella en el mundo mediante la naturaleza.

Oriana Sabatini plantando un árbol. (Instagram/@paulodybala).

La hija de Catherine Fulop subió un video donde mostró que se trató de una sorpresa que le preparó "La Joya". Allí el delantero le tapó los ojos para luego presentarle la maceta con un árbol que iban a sembrar juntos minutos más tarde. "Lo último que te faltaba hacer", se escucha decir en el emotivo clip.

En las imágenes se puede ver también a Gia, la pequeña de casi cuatro meses de vida, quien, en brazos de su papá, fue parte del momento especial. Finalmente, después de cavar un pozo y deshacerse de la maceta, plantaron el árbol en una tierra desprovista de plantaciones.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala plantaron un árbol. (Instagram/@paulodybala).

"Tuve una hija. Escribí un libro. Planté un árbol. ¿Qué sigue cuando desbloqueas todos los niveles?", escribió Oriana Sabatini en el pie del video, en alusión a la famosa frase que simboliza el legado y la trascendencia.

Por su lado, Paulo Dybala dejó una profunda reflexión en una publicación anterior. "Una pequeña huella en el mundo dentro de nuestra mortalidad de la que no podemos escapar tiene que ser nuestra aspiración para permanecer con un humilde sesgo de inmortalidad. Un árbol, una hija, un libro", expresó el deportista. El comentario de Oriana no se hizo esperar, quien le respondió de modo cariñoso: "Nuestro arbolito. Te amo con mi alma".