Nació Serena, la primera hija de Juli Puente y Facundo Miguelena: el emotivo video

Este miércoles por la mañana, la influencer Juli Puente sorprendió a sus seguidores al anunciar el nacimiento de Serena, su primera hija junto a Facundo Miguelena. A través de sus redes sociales, la ex "El hotel de los famosos" compartió un emotivo video del momento en que la pequeña llegó al mundo y emocionó a quienes siguieron de cerca cada etapa de su embarazo.

Si bien el nacimiento estaba previsto para la próxima semana, una última evaluación médica cambió todos los planes. La pareja debió dirigirse al sanatorio antes de lo esperado y recibió a la bebé en medio de una jornada cargada de nervios, emoción e incertidumbre.

La encargada de dar la noticia fue la propia Juli, quien primero relató cómo se desencadenó todo. "En el preciso instante en el que subí una foto con mi obstetra empezó a pasar de todo y perdimos totalmente el control de la situación", escribió en sus historias de Instagram. Luego agregó: "Mucho para contarles (será con detalles). Estoy exhausta. Denme tiempo, pero ustedes tienen que saber antes que nadie que sin planificarlo, llegó el día".

Minutos más tarde, antes de mostrar las primeras imágenes de Serena, la influencer volvió a dirigirse a sus seguidores y confesó cómo vivió ese inesperado momento. "Gracias por acompañarme con más amor que nadie, el miedo es total y el escenario para nada perfecto, pues ni el bolso teníamos en el auto, pero así es mi vida", expresó, reflejando la intensidad con la que atravesó el nacimiento.

El mensaje de Juli Puente ante el nacimiento de su hija. (Foto: Instagram/ @julieta_puente).

Tras el anuncio, compartió una foto de su mano, la de su pareja y la beba enlazadas. "No tengo palabras", expresó. Luego, publicó un video del conmovedor instante en que Serena es acercada por primera vez a sus padres. Junto a las imágenes, Juli Puente escribió: "Bienvenida amor de nuestras vidas. No tenemos palabras para describir lo que sentimos en este momento. Nuestro 50/50, Serena Miguelena". Además, confirmó que la beba nació el martes 30 de junio y contó que pesó 2,600 kilos.

"Por supuesto que nació cuando y cómo ella quiso. Nos dio un lindo shot de adrenalina", agregó. Luego, dejó una frase que refleja la enorme emoción que atraviesa la familia en este nuevo comienzo: "Estamos más felices que nunca en nuestra vida".

Juli Puente anunció el nacimiento de su primera hija. (Foto: Instagram/ @julieta_puente).

Con la llegada de Serena, Juli Puente y Facundo Miguelena comienzan una nueva etapa como familia. Durante los últimos meses compartieron con su comunidad la ilusión por convertirse en padres y hasta habían contado que era uno de los sueños que más anhelaban. Tiempo atrás, la influencer resumió ese presente con una frase que hoy cobra más sentido que nunca: "¡Estoy feliz! Me siento plena. Siento que estoy en el mejor momento de mi vida".