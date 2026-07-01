Horóscopo de hoy: los signos que convertirán obstáculos en oportunidades este 1° de julio

La danza de los astros marca un punto de inflexión hoy, y el horóscopo de este 1° de julio llega con mensajes claros para cada signo. Si quiere saber qué le depara a cada signo en julio, preste atención a las energías que se activan con la Luna en Escorpio y Mercurio en Cáncer. El destino invita a soltar miedos, abrazar cambios y encontrar el equilibrio entre lo que se siente y lo que se hace. Hoy, las estrellas empujan a transformar tropiezos en trampolines.

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Negocios: Aunque tenga que bancarse a gente que no le cae bien, va a poder encarar laburos o proyectos con éxito. La clave está en separar lo profesional de lo personal y enfocarse en los resultados.

Amor: Una charla sincera va a aceitar la relación y su carisma natural va a prender fuego la intimidad con toda la calidez del mundo.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo)

Negocios: Un emprendimiento o proyecto va a dar réditos, pero se van a presentar trabas que no esperaba. No se desespere: son pruebas para fortalecer la estructura.

Amor: Va a criticar como si fuera un defecto de su pareja, justo ese rasgo que antes le parecía una virtud. Cuidado con la doble vara.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio)

Negocios: Va a aparecer una oferta de un negocio nuevo que le va a despertar la curiosidad. Vale la pena investigar antes de decidir.

Amor: La relación puede tener subidas y bajadas, pero lo van a superar con momentos dulces que van a reconciliarlos.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Negocios: Un tema complicado del laburo va a afectar asuntos personales, pero va a saber poner límites claros para no mezclar todo.

Amor: Una situación romántica especial va a regalarle a la pareja vivencias que van a quedar grabadas para siempre.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Negocios: Una decisión tomada en el momento justo le va a dar prestigio y plata. Confíe en su instinto felino.

Amor: Su magnetismo va a ser reconocido por alguien que lo va a llenar de mimos y cariño sincero.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Negocios: Le conviene dejar de tirar pálidas a las ideas ajenas y mejor sumarse a cooperar. El trabajo en equipo rinde frutos.

Amor: Quiere que su pareja lo resguarde de la realidad dura, pero las cosas no funcionan así. Hay que afrontar.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Negocios: Una propuesta laboral no lo va a convencer del todo, pero igual la va a analizar con lupa. Nunca está de más.

Amor: Va a participar de un encuentro seductor y alguien especial lo va a dejar con la boca abierta.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Negocios: Hace bien en no perder los estribos ante los errores ajenos. La paciencia hoy es su mejor aliada.

Amor: Su poder de convencimiento va a ser clave para impulsar cambios dentro de la pareja. Úselo con responsabilidad.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Negocios: Va a dejar atrás la dispersión y va a poner el foco en los objetivos concretos. Finalmente se ordena.

Amor: Ciertas actitudes suyas van a sorprender y confundir a su pareja, pero todo se va a aclarar con diálogo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Negocios: Va a surgir una chance que parece pasajera, pero que va a resultar genial y exitosa. No la menosprecie.

Amor: Va a superar una crisis repentina con pocos gestos y menos palabras, demostrando una madurez envidiable.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Negocios: Su talento va a brillar en entrevistas laborales o tratativas de nuevos emprendimientos. Muestre lo que sabe.

Amor: Se va a dar un momento inolvidable en un encuentro con alguien que le va a impactar fuerte.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Negocios: Se van a sumar actividades nuevas que van a romper la rutina de una vez por todas. Acepte el cambio.

Amor: Va a sentir entusiasmo por alguien que lo acepta tal cual es y no le hace preguntas incómodas.