Crónica Looks: Mariela Fernández apostó por la chaqueta napoleónica, la tendencia que arrasa este otoño-invierno 2026

Los looks de las celebridades suelen convertirse en una fuente de inspiración para quienes siguen las últimas tendencias fashion, y esta temporada hay una prenda que volvió a ocupar un lugar central. Se trata de la chaqueta napoleónica, un clásico reinventado que regresó a las pasarelas internacionales y que ya encontró su lugar en el guardarropa de varias figuras. En esa línea, Mariela Fernández demostró cómo llevarla con un estilo actual y muy canchero.

La conductora eligió una versión contemporánea de la clásica chaqueta napoleónica en color chocolate. El diseño, de corte corto y doble botonadura metálica, recupera la esencia de las antiguas prendas de inspiración militar, aunque adaptada a una estética más relajada y fácil de combinar. La pieza sumó estructura al conjunto y se convirtió en la gran protagonista del outfit.

Para completar el estilismo, Mariela la llevó con una remera básica negra, pantalón de efecto cuero de tiro alto, cinturón a tono y stilettos negros, una combinación que potenció la elegancia del abrigo sin perder frescura. El cabello lacio y un maquillaje natural terminaron de acompañar una propuesta equilibrada, donde cada elemento encontró su lugar.

Aunque nació como parte de los uniformes de los húsares franceses del siglo XIX, la chaqueta napoleónica trascendió el ámbito militar y se transformó en un ícono de la moda. Con el paso del tiempo fue adoptada por artistas y celebridades, mientras que firmas de lujo la reinterpretaron para distintas generaciones. En la actualidad, volvió con líneas más suaves, tejidos livianos y un espíritu versátil que permite incorporarla tanto a propuestas formales como urbanas.

Las colecciones más recientes de casas como Dior, Ralph Lauren, Khaite y Ann Demeulemeester confirmaron el regreso de esta silueta, que también se impone en el street style gracias a su capacidad para elevar cualquier conjunto. En el universo fashion, las tendencias demuestran una vez más que los grandes clásicos siempre encuentran la forma de reinventarse, y el look de Mariela Fernández es una muestra de cómo una prenda histórica puede convertirse en una de las mejores ideas de estilo para el otoño-invierno 2026.