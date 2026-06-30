Cecilia Ce reaccionó al descargo de Nacho Levy: "Que la vergüenza cambie de bando..."

Cecilia Ce volvió a tomar la palabra. La psicóloga y sexóloga, que días atrás denunció un patrón de violencia psicológica, control y manipulación emocional sin mencionar nombres, reapareció en sus redes sociales después de que Nacho Levy emitiera un comunicado público asumiendo su responsabilidad. Lo hizo con un video de su show del viernes en Rosario, donde se la ve conmovida pero firme, y un mensaje que invita a reflexionar sobre la culpa y el amor.

La frase, que ya se convirtió en tendencia, resume su postura frente al escándalo que sacude al mundo de la militancia social y el espectáculo. "Que la vergüenza cambie de bando", escribió Ce, en una clara respuesta a quienes cuestionan a las víctimas por haber confiado o amado.

El clip, que subió a su cuenta de Instagram, muestra el momento más íntimo de su presentación del viernes pasado. Ce, visiblemente emocionada, se tomó un minuto para hablar con el público antes de comenzar el espectáculo. "Quiero decir algo breve porque es muy difícil para mí. Voy a tratar de decirlo sin llorar, pero si lloro, lloro, no pasa nada", arrancó, con la voz quebrada. La artista se refirió a los rumores y a la exposición mediática que vivió en los últimos días: "Quizás muchos saben las cosas que me estuvieron pasando a nivel personal y pensaba: '¿Qué voy a decir?'. Y creo que hay mucho de esto de '¿Por qué? ¿Cómo puede ser?'". Su reflexión, lejos de la autocompasión, apuntó a desarmar el estigma que suele caer sobre quienes denuncian.

Levy, por su parte, había publicado horas antes un extenso descargo en sus redes. Con un fondo negro y letras blancas, el dirigente reconoció "dinámicas emocionalmente violentas" y pidió perdón a quienes las padecieron. "Necesito pedirles perdón a quiénes hayan padecido a mi lado las dinámicas emocionales que intenté trabajar con medicación y terapia. Violencia psicológica, que desde adentro no se ve", escribió.

También admitió su responsabilidad sin echar culpas a terceros y anunció que se sometería a un tratamiento intensivo para su salud mental. "Me pongo en manos de profesionales, al calor de mis afectos. Ahora me toca cerrar la boca, escuchar y demostrar que las cosas del adentro también se pueden transformar", concluyó.

Pero la respuesta de Ce no se hizo esperar. En el video, la psicóloga compartió una reflexión que fue recibida con un fuerte aplauso del público rosarino: "A mí no me van a hacer sentir vergüenza de haber querido amar. Creo que se trata de eso. La podés pasar como el oj..., pero creo que no tiene nada de malo haber querido amar".

Con esas palabras, Ce desactivó cualquier intento de culpabilización hacia la víctima y puso el foco en el agresor. Antes de cerrar su intervención, dejó un mensaje esperanzador: "Quiero darles ese mensaje. Hay que dar amor, que no nos saquen eso y que no nos quiten la ternura". La ovación del público selló un momento que, sin duda, quedará grabado en la memoria de quienes lo presenciaron.

El escándalo estalló cuando Ce, sin mencionar a Levy, describió en redes un modus operandi de control sistemático. "No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca", escribió. El nombre de Levy comenzó a circular casi de inmediato, y otras mujeres se sumaron a los testimonios. Entre ellas, la actriz Gloria Carrá y la periodista Sofía Monachelli, quien relató un vínculo de abuso cuando tenía 18 años. La presión social derivó en la activación del protocolo de géneros de La Poderosa, que decidió separar a Levy de la organización.

En su comunicado, la agrupación social explicó los pasos seguidos: "Activamos nuestro protocolo de géneros, una herramienta generada de manera asamblearia para el abordaje de todo tipo de violencias hacia las mujeres y disidencias sexuales. En esta línea, decidimos avanzar en el corrimiento total de Nacho Levy de la organización. No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos". La organización también marcó distancia de las estrategias de escrache virtual, afirmando que no las consideran efectivas y que prefieren herramientas de abordaje colectivo.