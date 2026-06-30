Lionel Messi protagoniza un tráiler de la nueva Spider-Man con Tom Holland: "Vos sos..."

Lionel Messi dejó la cancha por un minuto y se metió de lleno en el universo cinematográfico de Marvel. El diez de la Selección argentina, que convirtió contra Jordania y se prepara para su partido contra Cabo Verde, aparece en la publicidad de la nueva película de Spider-Man, compartiendo pantalla con Tom Holland, el actor que interpreta al famoso superhéroe. La noticia, que estalló este martes en todas las plataformas digitales, muestra al capitán en un bar de Nueva York, donde se encuentra con un nervioso Peter Parker.

El video, que ya acumula millones de reproducciones, desató una ola de comentarios y memes que combinan el fútbol con el mundo de los cómics. La escena, aunque breve, marca un hito en la carrera del rosarino, que hasta ahora solo se animaba a la publicidad deportiva pero nunca a una producción de esta magnitud.

El clip, difundido por los canales oficiales de Sony y Marvel, presenta a Messi en un bar de la Gran Manzana. Holland, caracterizado como Peter Parker, entra al local y, al reconocer al astro, corta de inmediato la llamada que mantenía. "Vos sos Messi", dice el actor con una mezcla de asombro y nerviosismo. Y agrega: "¿Estás buscando a Spider-Man?". La respuesta del argentino es escueta, pero contundente: "Sí".

Con esa simple palabra, el destino de ambos se sella. Parker sale de escena y regresa vestido con su icónico traje rojo y azul. El superhéroe toma a Messi, lo agarra por la espalda y, con la agilidad que lo caracteriza, lo lanza a volar sobre los rascacielos de Nueva York. La imagen, que mezcla la fantasía del cómic con la realidad del mejor jugador del mundo, ya se convirtió en uno de los momentos más comentados del día.

Esta aparición no es un hecho aislado. La nueva película, titulada "Spider-Man: Un nuevo día", se estrena a fines de julio y promete revolucionar la taquilla mundial. La cinta retoma la historia cuatro años después de los eventos de "Sin regreso a casa", aquella película que rompió récords al reunir a los tres actores que dieron vida al personaje: Tobey Maguire, Andrew Garfield y el propio Tom Holland.

Aquel film recaudó más de 1900 millones de dólares y se convirtió en un fenómeno cultural. En esta nueva entrega, Peter Parker vive en el anonimato, luchando contra el crimen en una Nueva York fría y solitaria, después de que todos sus seres queridos borraran su memoria para salvarle la vida.

La trama, de la que todavía no se conocen todos los detalles, presenta una amenaza inédita para el héroe. El ADN de Spider-Man sufrirá una transformación y, para enfrentar este desafío, recurrirá a la ayuda de Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo.

La ciudad, sumida en una ola de violencia, necesita desesperadamente a su protector, pero Parker deberá lidiar con su propia identidad y con el peso de la soledad. El elenco de lujo incluye a Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal y Tramell Tillman, entre otros, bajo la dirección de Destin Daniel Cretton y un guion escrito por Chris McKenna y Erik Sommers.