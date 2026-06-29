Ian Lucas confirmó su romance con Renata Mónaco: la primera foto "oficial" en el Mundial 2026

Después de consolidarse como una de las figuras jóvenes de Telefe tras consagrarse campeón de MasterChef Celebrity, Ian Lucas atraviesa un presente soñado.

El influencer continúa ligado al canal y actualmente acompaña a Marley en la cobertura del Mundial 2026, recorriendo distintas ciudades de Estados Unidos donde juega la Selección Argentina.

Pero más allá del fútbol, fue su vida sentimental la que comenzó a acaparar la atención de sus seguidores. Durante uno de los partidos de la Albiceleste, Ian dejó al descubierto que volvió a apostar al amor.

Renata Mónaco, la joven que conquistó el corazón del influencer

La nueva pareja de Ian es Renata Mónaco, una joven con la que se mostró muy cómplice durante la cobertura del encuentro entre Argentina y Jordania.

Fue el propio influencer quien decidió compartir una fotografía junto a ella en sus historias de Instagram, oficializando así una relación que hasta el momento había mantenido en reserva.

Las imágenes muestran a ambos sonrientes y disfrutando del evento deportivo, dejando en claro el gran momento personal que atraviesan.

La foto que terminó de confirmar la relación

La postal compartida por Ian no tardó en generar repercusión entre sus seguidores, ya que fue interpretada como la confirmación definitiva de su romance con Renata Mónaco.

El detalle que más llamó la atención fue la presencia de Milenka Wiebe, la hija de Marley, quien apareció en la selfie junto a la pareja sacando la lengua frente a la cámara.

El divertido gesto de la pequeña despertó una catarata de comentarios en las redes sociales y muchos usuarios lo tomaron como una simpática "bendición" para la flamante relación.

La foto de la confirmación del romance de Ian Lucas con Renata Mónaco

Un amor que ya no esconden

La fotografía no fue la única señal del vínculo entre Ian y Renata.

Durante las transmisiones y los videos que Marley comparte desde el Mundial, la pareja también fue vista en distintas ocasiones compartiendo momentos juntos, siempre muy cerca y demostrando el cariño que los une.

Sin hacer grandes anuncios, ambos eligieron dejar que las imágenes hablaran por sí solas, confirmando una relación que parece fortalecerse con el paso de los días.

Un nuevo capítulo después de Evangelina Anderson

La nueva historia de amor llega después de la repercusión que tuvo el vínculo entre Ian Lucas y Evangelina Anderson.

En su momento, el influencer había reconocido públicamente el interés que sentía por la modelo, aunque ella desmintió que hubiera existido una relación sentimental entre ambos.

Hoy, esa historia quedó atrás y el ganador de MasterChef Celebrity decidió apostar nuevamente al amor junto a una joven con la que comparte esta experiencia mundialista.

Un presente que combina éxito y felicidad

Además de vivir un gran momento sentimental, Ian Lucas continúa creciendo profesionalmente. Luego de su consagración en MasterChef Celebrity, Telefe decidió seguir contando con él y le dio un lugar en la cobertura del Mundial 2026 junto a Marley, una oportunidad que lo mantiene recorriendo distintas ciudades de Estados Unidos siguiendo a la Selección Argentina.

Mientras disfruta de este presente laboral, también se anima a mostrar una faceta más personal. La fotografía junto a Renata Mónaco terminó de confirmar un romance que ya no busca ocultar y que, por la complicidad que muestran ambos, parece atravesar uno de sus mejores momentos.