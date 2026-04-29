Harry Styles y Zoë Kravitz estarían comprometidos tras ocho meses de relación

Harry Styles y Zoë Kravitz estarían listos para dar el siguiente paso en su relación. De acuerdo a publicaciones como Page Six y People, la pareja se habría comprometido tras aproximadamente ocho meses de romance, consolidando un vínculo que creció rápidamente lejos de la exposición mediática.

Si bien ninguno de los protagonistas confirmó la noticia de manera oficial, las versiones se intensificaron luego de que la actriz fuera vista con un anillo de diamantes en su mano izquierda, un gesto que en Estados Unidos suele asociarse directamente con un compromiso matrimonial. Según fuentes cercanas, la noticia ya habría sido compartida con su círculo íntimo.

Harry Styles y Zoë Kravitz estarían comprometidos tras meses de relación, según medios internacionales

El vínculo entre ambos comenzó a tomar notoriedad en agosto de 2025, cuando fueron fotografiados juntos en Roma. Días más tarde, nuevas imágenes en Londres confirmaron la relación. Desde entonces, se los vio compartiendo distintos momentos en ciudades como Nueva York y Berlín, manteniendo siempre un perfil bajo.

De concretarse la boda, sería la primera para Styles y la segunda para Kravitz, quien anteriormente estuvo casada con el actor Karl Glusman. Además, la actriz mantuvo una relación con Channing Tatum, con quien incluso llegó a comprometerse antes de su separación en 2024.

La relación entre Harry Styles y Zoë Kravitz también conecta con Taylor Swift, ex del músico y amiga cercana de la actriz, generando expectativa entre los fans

Por su parte, el ex integrante de One Direction tuvo romances muy mediáticos, entre ellos con Taylor Swift y Olivia Wilde. Curiosamente, Kravitz mantiene una cercana amistad con Swift, lo que podría generar un reencuentro entre los artistas en futuros eventos.