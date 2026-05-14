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Jueves, 14 de mayo de 2026

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ROMANCE

"Nos estamos conociendo": Mauricio Macri rompió el silencio y habló sobre su vínculo con Dolores Teuly

El ex presidente se refirió por primera vez a la empresaria de 46 años, luego de que trascendiera que estaría iniciando una nueva relación tras su separación de Juliana Awada.

COviedo

A pocas semanas de su separación de Juliana Awada, el expresidente Mauricio Macri confirmó este jueves su vínculo sentimental con la empresaria Dolores Teuly.

El romance, que comenzó como un rumor en los pasillos del poder, fue ratificado por el propio exmandatario, quien rompió el silencio ante la prensa de espectáculos.

"Nos estamos conociendo. Todo muy lindo. Gracias, cuidate", fue el mensaje que Macri le envió al periodista Ángel de Brito, según reveló el conductor en su cuenta de X.

El mensaje publicado por el periodista.
El mensaje publicado por el periodista.

La confirmación pone fin a las especulaciones sobre el presente amoroso del dirigente del PRO, tras una década de relación con la ex Primera Dama.

Quién es Dolores Teuly, el nuevo interés romántico de Mauricio Macri

Dolores Teuly, de 46 años, no es una desconocida para el entorno de Macri. Según trascendió en un programa de espectáculos, ambos se conocieron durante el mandato presidencial del dirigente (2015-2019).

En aquel entonces, Teuly se desempeñaba como asesora en la Dirección General de Eventos de Presidencia, dentro del área de Ceremonial y Protocolo.

"Estaría saliendo con una excompañera de trabajo, una chica muy linda que no tenía un cargo muy alto", detallaron De Brito y la panelista Karina Iavícoli, subrayando que la relación habría nacido en un ámbito laboral mientras el expresidente aún estaba casado con Awada.

La relación parece avanzar a paso firme. Según la información brindada en el ciclo televisivo, Macri ya habría comunicado la noticia a su familia para evitar filtraciones sorpresivas.

"Lo que me cuentan es que él ya había hablado con Juliana y con sus hijos porque esto va en serio", aseguró Iavícoli sobre el nivel de compromiso que el expresidente mantiene con la empresaria.

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