En plena marcha universitaria, el PRO postea sobre "el argentino que pagó el costo del cambio y todavía espera"

En plena fricción entre aliados por la postura frente al escándalo que rodea al patrimonio jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el PRO lanzó otra fuerte crítica al gobierno de Javier Milei y su modelo de ajuste, con un mensaje en plena marcha federal universitaria.

En la red social X se hizo eco del agotamiento de la paciencia social ante la motosierra que reflejan las encuestas sobre La Libertad Avanza y el partido amarillo fundado por el expresidente Mauricio Macri posteó para "el argentino que pagó el costo del cambio y todavía espera".

"Sin comentarios", prefirió una fuente de la Casa Rosada consultada por cronica.com.ar. Mientras en los pasillos resuenan los bombos y cánticos que llegan desde la Plaza de Mayo y se preparan para otra reunión de la mesa política que encabeza Karina Milei, evalúan que la intención del ala del PRO que responde exclusivamente a la conducción de Macri es la de negociar de cara al 2027.

Si bien la renovada mirada de un sector del PRO frente al gobierno de Milei incomoda a otro con mandato en diputados o el senado y con acuerdos vigentes de cara a la estrategia futura del oficialismo en el Congreso, empiezan a aparecer diferencias por la reforma electoral y la intención de la mesa política violeta de eliminar las PASO.

El PRO suma otra crítica al gobierno de Javier Milei

Los chispazos en ese plano, sumado al fin de la sintonía de Macri con Milei -no hablan ni comparten cena de milanesas en la Quinta de Olivos hace meses-, desembocaron en varios comunicados.

El de este martes 12, fecha de reclamo de la comunidad educativa por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, se sumó a otro más extenso en el que acusaron a una parte de la primera línea libertaria de "frenar el cambio desde adentro, pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer".

Fuerte crítica del PRO al gobierno de Javier Milei por el ajuste.

Una clara referencia a la situación de Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito por la Justicia y ratificado hasta el cansancio por Milei y Karina Milei.

"Acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, lo que está mal", aclararon desde el PRO en un comunicado difundido en redes sociales. En esa oportunidad remarcaron que "el PRO estuvo ahí, del lado del cambio, sin especular, sin mirar desde afuera". "Algunas cosas empezaron a cambiar. Pero empezar no es llegar. Y eso también se siente. Porque hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore. Y eso duele, desgasta", aseguraron.