Karina Milei y Manuel Adorni reúnen a la mesa política en la Casa Rosada, afuera, la marcha federal universitaria

La mesa política del presidente Javier Milei se reunirá esta tarde en la Casa Rosada y coincidirá con el acto central de la cuarta marcha federal universitaria fijado para las 17 en la Plaza de Mayo, que empieza a llenarse con representantes de la comunidad educativa pública y privada, CGT, CTA, agrupaciones sociales y partidarias.

Como anticipó cronica.com.ar, el cambio de horario para la cumbre que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, expondrá a la primera plana de La Libertad Avanza a los cánticos que llegarán del exterior de la Casa Rosada.

Iban a reunirse a las 14 pero la cita pasó a las 16. La Sede del Poder Ejecutivo Nacional está vallada al extremo y hay un fuerte operativo de seguridad.

La marcha en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario ocurre en plena confirmación de más ajuste y motosierra sobre los fondos para la educación pública.

Cuarta marcha federal universitaria.

El gobierno viene de compensar el alza de precios a los sueldos de los ministros y secretarios, pero mantiene firme la postura de la motosierra para la educación pública y no aplica la Ley aprobada por el Congreso. Así lo ratificó Adorni en la conferencia de prensa de viernes, cuando la prensa acreditada le preguntó por presuntos sobresueldos.

Se reúne la mesa política de Javier Milei en plena marcha federal

Desde el gobierno la postura es acatar la decisión de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que concedió que continúe suspendida la medida cautelar sobre la Ley de Financiamiento hasta tanto se expida la Corte Suprema y aseguró que "el Gobierno tiene el compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal".

Fuentes del entorno de Adorni ampliaron en la previa de la marcha de este martes en diálogo con cronica.com.ar : "No nos preocupa nada, es una marcha con claros fines políticos".

Reunión de mesa política, con Patricia Bullrich, a las 16 en la Casa Rosada.

Afuera, empezaron a llegar pasado el mediodía todos los escalones de la comunidad educativa pública y gremios y empieza a colmarse la Plaza de Mayo.

Adentro de la Casa Rosada tendrá lugar el cónclave libertario que encabeza Karina Milei. Será el reencuentro cara a cara después de la explosiva reunión de gabinete del último viernes, en plena interna por los escándalos que rodean a Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Karina y Adorni, se reunirán con el asesor presidencial, Santiago Caputo, la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los ministros de Economía, Luis Caputo; y del Interior, Diego Santilli; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule' Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

El objetivo de los alfiles del Presidente se ocuparán de definir los próximos pasos que darán con la reforma electoral de cara al 2027 y otros proyectos.

Como si fuera poca tensión, la mesa política buscará unificar criterios ya que, según trascendió, Bullrich le comunicó parte de la bancada que conduce en el Senado que tenía intención de partir el proyecto enviado por el Ejecutivo y tratar Ficha Limpia por separado. La Casa Rosada rechaza esa posibilidad.

Esta semana en la Cámara de Diputados se intensificarán los esfuerzos del oficialismo por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la Ley Hojarasca y la reducción de subsidios energéticos por zonas frías.