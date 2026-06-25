Grecia Colmenares relató el dramático momento que vivió durante los terremotos en Venezuela: "En mi vida viví algo parecido"

Los devastadores terremotos que golpearon varias regiones de Venezuela provocaron una profunda conmoción en todo el país.

De acuerdo con los últimos reportes oficiales, la tragedia dejó al menos 188 víctimas fatales, más de 1.500 personas heridas y una enorme cantidad de desaparecidos, mientras continúan las tareas de búsqueda y asistencia en las zonas más afectadas.

En medio de este dramático escenario, una de las voces que se conocieron fue la de Grecia Colmenares, quien relató cómo vivió aquellos instantes de incertidumbre desde la ciudad de Valencia.

La reconocida actriz compartió su experiencia mientras las autoridades continúan trabajando para asistir a miles de damnificados que intentan recuperarse de una catástrofe que mantiene en vilo a toda la región.

El momento en que la tierra comenzó a temblar

Según relató la artista, el movimiento sísmico fue de una intensidad pocas veces vista y la situación le generó una profunda impresión.

En declaraciones brindadas a diferentes medios, Colmenares describió con detalle las sensaciones que experimentó durante esos segundos que parecieron eternos.

"El movimiento fue muy, muy fuerte, no paraba, en mi vida viví algo parecido. Fue un sonido de la tierra indescriptible", expresó la actriz, reflejando el impacto emocional que le provocó el fenómeno.

Sus palabras rápidamente generaron repercusión y permitieron dimensionar la magnitud del episodio vivido por miles de personas.

Cómo atravesó la emergencia

Durante el terremoto, Grecia Colmenares optó por permanecer en su departamento como medida de resguardo.

Según trascendió, el edificio donde se encontraba soportó el movimiento gracias a su estructura antisísmica, aunque registró algunas grietas como consecuencia de la intensidad del temblor.

La actriz destacó que, pese al susto, su situación no alcanzó la gravedad observada en otros sectores donde se produjeron daños mucho más severos y colapsos estructurales.

Los problemas que complicaron la asistencia

Uno de los mayores desafíos tras el sismo fueron las interrupciones de servicios esenciales.

Los cortes de energía eléctrica y las fallas en las telecomunicaciones afectaron a miles de personas, dificultando tanto la comunicación con familiares como las tareas de asistencia y rescate.

Durante varias horas, numerosas zonas permanecieron sin suministro eléctrico ni acceso a internet, aumentando la incertidumbre entre los habitantes.

Las dificultades para comunicarse con la actriz

El representante argentino de Grecia Colmenares, Hernán Restivo, también se refirió a la situación y explicó que establecer contacto con la actriz resultó complejo debido a los problemas técnicos registrados tras el terremoto.

Según detalló, los mensajes tardaron horas en llegar por la falta de señal telefónica y los cortes de energía que afectaban a la región.

Finalmente, durante la madrugada, lograron recibir una breve comunicación destinada a transmitir tranquilidad a sus allegados.

Además, Restivo explicó que una de las principales preocupaciones pasaba por conservar la batería de los teléfonos celulares ante la imposibilidad de recargarlos con normalidad.

La fe como refugio en medio de la incertidumbre

Más allá de las dificultades materiales, el entorno de la actriz reveló que la espiritualidad ocupó un lugar central durante esas horas de tensión.

De acuerdo con lo expresado por su representante, Grecia Colmenares se aferró a sus creencias religiosas mientras atravesaba la emergencia.

La actriz rezó a la Medalla Milagrosa, buscando contención emocional frente a un escenario marcado por la incertidumbre y la preocupación.

La amenaza de posibles réplicas

Mientras continúan los operativos de asistencia, las autoridades solicitaron a la población mantener la calma ante la posibilidad de nuevas réplicas.

La situación también generó alertas preventivas en distintos puntos de la región.

Según trascendió, el alerta de tsunami se extendió hacia las islas de Aruba, Curazao y Bonaire, manteniendo la atención puesta sobre la evolución del fenómeno y sus posibles consecuencias.

Un testimonio que refleja el impacto humano de la tragedia

Más allá de los números y de los daños materiales, el relato de Grecia Colmenares puso en palabras el miedo, la incertidumbre y la angustia que suelen acompañar a este tipo de fenómenos naturales.

Su testimonio permitió conocer de cerca cómo se vivió una situación límite desde la experiencia de una de las figuras más reconocidas del espectáculo latinoamericano.

El drama detrás de las cifras

Mientras Venezuela continúa enfrentando las consecuencias del terremoto y avanzan las tareas de asistencia, las palabras de la actriz reflejan el profundo impacto emocional que estos acontecimientos dejan en quienes los atraviesan.

Su relato se convirtió en uno de los testimonios más conmovedores surgidos tras la tragedia y mostró que, detrás de cada cifra y cada informe oficial, existen historias personales marcadas por el miedo, la incertidumbre y la esperanza de volver a la normalidad.